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【烏克蘭戰爭】俄新兵獲派生鏽槍支 被指有坦克已足夠（有片）

環球社會熱點 13:27 2022/09/26

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俄烏戰爭仍然膠著，俄羅斯早前下達局部動員令，徵召預備役投入戰事。有流傳影片顯示，有俄羅斯新兵獲發生鏽槍支。士兵嘗試爭論，卻獲回應指他隸屬坦克隊，擁有生鏽槍支已經足夠。影片引來大量關注，有網民指二戰士兵軍備或會更好。

美國警告俄羅斯若用核武 將有災難性後果 【下一頁】

社交媒體流傳影片顯示，有俄羅斯新兵獲發已嚴重生鏽的AK突擊步槍（Kalashnikovs）作為武器。涉事士兵對情況感到極度失望，接連講出一連串粗口宣洩情緒。一名男子在影片中用夾雜著粗口的語言承認，對獲發生鏽槍支感到震驚，但不會發表任何評論。

男子亦在影片中表示， 曾試圖與上級理論，但上級回應指，他隸屬坦克部隊，已擁有坦克車，所以無需理會槍支情況。惟近期亦有影片顯示，俄軍正將一批前蘇聯時期的坦克車運往烏克蘭邊境。

普京簽署新法律嚴懲 逃兵或主動投降最高入獄10年 【下一頁】

相關影片在網上引來大量關注，有網民指相關槍支實際為AKM突擊步槍，由前蘇聯在1959年引入取代AK47，較後者輕及便宜。有網民表示，二戰士兵軍備或會更好。亦有網民戲稱，沙皇尼古拉會為其軍隊感到驕傲。

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責任編輯：李俊儀

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