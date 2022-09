【烏克蘭戰爭】俄新兵獲派生鏽槍支 被指有坦克已足夠（有片）

俄烏戰爭仍然膠著,俄羅斯早前下達局部動員令,徵召預備役投入戰事。有流傳影片顯示,有俄羅斯新兵獲發生鏽槍支。士兵嘗試爭論,卻獲回應指他隸屬坦克隊,擁有生鏽槍支已經足夠。影片引來大量關注,有網民指二戰士兵軍備或會更好。

社交媒體流傳影片顯示,有俄羅斯新兵獲發已嚴重生鏽的AK突擊步槍(Kalashnikovs)作為武器。涉事士兵對情況感到極度失望,接連講出一連串粗口宣洩情緒。一名男子在影片中用夾雜著粗口的語言承認,對獲發生鏽槍支感到震驚,但不會發表任何評論。