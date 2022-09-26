▲ 【中國市場】MSCI魏震：動盪市可配置A股 5年間利用互聯互通部署A股的淨流入額逾2000億美元

A股市場今年大幅波動，MSCI董事總經理兼中國研究全球主管魏震承認，現時整體市場氛圍影響投資意慾，全球經濟向下走，美元強勢，投資環境並不容易，但只要有長遠眼光，看到A股長遠的配置價值，投資者反而更願意在震盪市下配置A股。

魏震接受專訪時表示，愈來愈多投資者關注到中國的投資機會，通過互聯互通渠道部署A股的資金不斷增加，自2017年中至今年以來，5年間利用互聯互通淨流入額超過2,000億美元（約1.56萬億港元）。「截至今年6月，外資持有的中國A股資產的5年複合增長率達33%，當中70%經滬深港通投資。」

他指今次人民幣走弱全因美元獨強有關，過去美元兌人民幣升值周期中，投資者也未有放棄投資人民幣資產，只要人民幣兌美元以外的貨幣保持穩定，長綫配置人民幣資產的基本面沒改變。

「中國經濟周期與其他不匹配，通脹還好，經濟穩定，央行仍在提供流動性，相信投資者會看到這個不一樣，為配置A股作出長遠規劃。」

MSCI：技術創新為中國應對經濟結構轉型的基本要素

現時A股佔全球基準指數比重約20%，但對全球經濟貢獻卻達28%，他預期，基於技術創新為中國應對經濟結構轉型的基本要素，預期資訊科技（IT）、醫療保健、電訊及消費行業在中國指數的權重會持續增加。

魏震指，「A股市場與全球市場的相關性較低，而且A股的市場周期獨特，與其他市場周期並不同步，故此投資A股可用作分散風險。」

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【開市追揸沽】入境0+3 VS港銀加P 港股穿底點收科？

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記者：陳韻妍