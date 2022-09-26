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【美股開市】英鎊一度倒升　日內波幅5%　道指跌135點（不斷更新）

股市 21:31 2022/09/26

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美股動態不斷更新

英國減稅政策令市場錯愕，英鎊兌美元急跌，最多跌4.3%，即日低見1.0386，創歷史新低。由於預期英倫銀行將緊急加息，英鎊其後低位反彈，並一度倒升0.6%，高見1.0931，日內波動逾5%。

英鎊急瀉推高美元，美滙指數曾升破114關，高見114.53。

資金狂掟英國債券，令英國國債息全綫突破4厘，最高見4.5厘，高息或吸引資金買入，不過仍要看其經濟前景。

道指開市跌135點，納指跌0.2%。

亞洲股市全綫下跌，日本股市跌2.7%，韓股跌3%，中國股市跌1.2%，印度跌1.6%，新加坡跌1.4%。

除了留意各國匯價大幅波動，市場本周焦點將落於周五公布被儲局視為通脹指標的8月PCE物價指數。美國今日將會公布8月芝加哥聯儲全國活動指數、9月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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分析文章︰

【解碼｜英國減稅】英國減稅仍股債匯「三殺」　中金：市場最擔憂這個原因！

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土　聚焦美國PCE數據及儲局官員講話

即市走勢︰

【21：25】【英鎊危機】彭博：英倫銀行噤聲　未決定是否置評

【21：05】【英鎊危機】英債風聲鶴唳　一隻低風險英國政府債券驚見跌穿50英鎊

【20：50】英鎊倒升0.6%

【20：17】【AMZN】亞馬遜10月11日再舉行會員促銷日　為期兩日　中國也有份

【19：41】【英鎊危機】對沖基金做空股滙　估英倫銀行最終加息至10厘

【15：23】英國10年期國債孳息率短暫見4.246厘，單日抽升逾0.4厘，最新報4.095厘，仍單日升逾0.26厘，為2010年以來高位。

【12：03】道指期貨跌160點，報29509點；標指期貨跌22點，報3686點；納指期貨跌63點或0.6%，報11313點。

【11：48】英鎊兌美元跌3%曾穿1.04、創新低　兌港元跌至8.2算

【11：42】【LUNA】國際刑警組織向Terra創辦人Do Kwon 發出「紅色通緝令」

【11：14】【美國樓市】07年沽次按成名　約翰保爾森：美國樓市再面臨下跌風險惟銀行體系遠比昔日穩健

【11：06】【日圓匯價】日本財務大臣鈴木俊一：日圓快速、單邊波動不可取　上周出手干預日圓滙價

【08：00】【美國加息】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：強勁就業市場料可讓經濟以「相對有序」方式地放緩

【07：30】美股上周五下挫。儲局連環大幅加息後，環球貨幣大戰再起，英鎊恐慌瀉近3.5%，資金續流入美元，美滙指數升穿113關口，道指失守3萬關。道指最多瀉826點，收市跌486點，報29590點；標指跌64點，報3693點；納指跌198點或1.8%，報10867點。

【開市追揸沽】入境0+3 VS港銀加P 港股穿底點收科？

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

 

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 美滙 美滙指數 標準普爾500指數 英鎊 美元 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 期貨 港股

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