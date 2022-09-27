【美股期貨】道指期貨升178點　納指期貨升0.7%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股期貨周二於亞洲時段回升，其中道指期貨升178點，納指期貨升83點0.7%。儲局主席鮑威爾、FOMC委員布拉德將分別發表講話。另外，美國今日將會公布8月耐用品訂單初值7月S&P/CS20座大城市房價指數、9月諮商會信心、7月FHFA房價指數、8月新屋銷售數據。

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即市走勢︰

【12：03】道指期貨升178點，報29521點；標指期貨升25點，報3695點；納指期貨升83點0.7%，報11399點。

【11：34】【專訪】木星資產：美難軟着陸 投資宜保守

【10：44】【儲局官員】柯林斯：聯儲局需要進一步緊縮政策控通脹 加息過程或導致失業率上升

【10：31】【大行看法】摩根資管：未來12個月料美國經濟增長乏力、歐步入衰退 惟仍不足以改變央行的緊縮貨幣政策

【10：06】【日圓匯價】日智庫估算日本政府為撐圓匯 創紀錄動用達3萬億日圓入市

【09：24】【儲行官員】梅斯特放鷹 需更大幅加息及緊縮更久來應對高通脹

【09：15】【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望 大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算

【08：47】【美股焦點】摩根士丹利：美元強勢或導致危機 直言美股「最終低點」要見呢個位！

【08：25】【新股IPO】保時捷招股反應理想 據報以82.5美元上限定價

【08：04】【儲局官員】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：英國動盪或為美國經濟前景帶來更大壓力

【開市追揸沽】入境0+3 VS港銀加P 港股穿底點收科？

==以下9月26日（周一）股市==

英國減稅政策令市場錯愕，英鎊掀風暴，兌美元最多跌4.3%，即日低見1.0386，創歷史新低。由於預期英倫銀行將緊急加息，英鎊其後低位反彈，並一度倒升0.6%，高見1.0916，日內波動逾5%。

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投資者憂各地央行激進加息，加劇經濟衰退 ； 全球風險資產續遭拋售，美股反覆下挫。道指最多挫429點，收市跌329點，報29260點；標指跌38點，報3655點；納指跌65點或0.6%，報10802點。美國10年債息突破3.9厘，現報3.902厘；美滙指數升0.8%，報114.08。

資金狂掟英國債券，令英國國債息全綫突破4厘，最高見4.5厘，高息或吸引資金買入，不過仍要看其經濟前景。

英倫銀行發聲明，稱貨幣政策委員會（MPC）將在下次會議上，全面評估英鎊下跌和財政計劃。行長貝利（Andrew Bailey）表示，正密切監察市場發展，當局將毫不猶豫把利率提升至需要的水平，以達到2%通脹目標。

歐洲央行行長拉加德表示，貨幣政策必須完成使命，而財政措施可以在抵禦通脹方面發揮作用。財政援助一定要是有針對性的，暫時的，度身定做的，廣泛的財政措施並不能幫助貨幣政策。目前看到的是更廣泛而非度身定做的財政援助。

除了留意各國匯價大幅波動，市場本周焦點將落於周五公布被儲局視為通脹指標的8月PCE物價指數。美國今日將會公布9月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

美國8月芝加哥聯儲全國活動指數為0，較預期0.23及前值0.27為低。

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分析文章︰

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土 聚焦美國PCE數據及儲局官員講話

即市走勢︰

【22：25】道指低開後反覆靠穩，現倒升13點，納指更倒升1.3%，重上11000點。

【21：25】【英鎊危機】彭博：英倫銀行噤聲 未決定是否置評

【21：05】【英鎊危機】英債風聲鶴唳 一隻低風險英國政府債券驚見跌穿50英鎊

【20：50】英鎊倒升0.6%

【20：17】【AMZN】亞馬遜10月11日再舉行會員促銷日 為期兩日 中國也有份

【19：41】【英鎊危機】對沖基金做空股滙 估英倫銀行最終加息至10厘

【15：23】英國10年期國債孳息率短暫見4.246厘，單日抽升逾0.4厘，最新報4.095厘，仍單日升逾0.26厘，為2010年以來高位。

【12：03】道指期貨跌160點，報29509點；標指期貨跌22點，報3686點；納指期貨跌63點或0.6%，報11313點。

【11：48】英鎊兌美元跌3%曾穿1.04、創新低 兌港元跌至8.2算

【11：42】【LUNA】國際刑警組織向Terra創辦人Do Kwon 發出「紅色通緝令」

【11：14】【美國樓市】07年沽次按成名 約翰保爾森：美國樓市再面臨下跌風險惟銀行體系遠比昔日穩健

【11：06】【日圓匯價】日本財務大臣鈴木俊一：日圓快速、單邊波動不可取 上周出手干預日圓滙價

【08：00】【美國加息】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：強勁就業市場料可讓經濟以「相對有序」方式地放緩

【07：30】美股上周五下挫。儲局連環大幅加息後，環球貨幣大戰再起，英鎊恐慌瀉近3.5%，資金續流入美元，美滙指數升穿113關口，道指失守3萬關。道指最多瀉826點，收市跌486點，報29590點；標指跌64點，報3693點；納指跌198點或1.8%，報10867點。

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責任編輯︰梁浩碩