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【美股期貨】美滙指數曾突破114　道指期貨跌160點、納指期貨跌0.6%（不斷更新）

股市 12:24 2022/09/26

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美股動態不斷更新

英鎊下挫，美元持續強勢，美滙指數曾突破114關，美股期貨今早於亞洲時段續跌，其中道指期貨跌160點，納指期貨跌63點或0.6%。除留意地緣政治局勢，市場本周焦點將落於周五公布被儲局視為通脹指標的8月PCE物價指數。美國今日將會公布8月芝加哥聯儲全國活動指數、9月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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分析文章︰

【解碼｜英國減稅】英國減稅仍股債匯「三殺」　中金：市場最擔憂這個原因！

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土　聚焦美國PCE數據及儲局官員講話

即市走勢︰

【12：03】道指期貨跌160點，報29509點；標指期貨跌22點，報3686點；納指期貨跌63點或0.6%，報11313點。

【11：48】英鎊兌美元跌3%曾穿1.04、創新低　兌港元跌至8.2算

【11：42】【LUNA】國際刑警組織向Terra創辦人Do Kwon 發出「紅色通緝令」

【11：14】【美國樓市】07年沽次按成名　約翰保爾森：美國樓市再面臨下跌風險惟銀行體系遠比昔日穩健

【11：06】【日圓匯價】日本財務大臣鈴木俊一：日圓快速、單邊波動不可取　上周出手干預日圓滙價

【08：00】【美國加息】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：強勁就業市場料可讓經濟以「相對有序」方式地放緩

【07：30】美股上周五下挫。儲局連環大幅加息後，環球貨幣大戰再起，英鎊恐慌瀉近3.5%，資金續流入美元，美滙指數升穿113關口，道指失守3萬關。道指最多瀉826點，收市跌486點，報29590點；標指跌64點，報3693點；納指跌198點或1.8%，報10867點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

 

【開市追揸沽】入境0+3 VS港銀加P 港股穿底點收科？

美股 美滙 美滙指數 標準普爾500指數 英鎊 美元 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 期貨 港股

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