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【美股市況】美滙再越114關　10年期美債息撲4厘　道指曾升近400點後倒跌逾200點（不斷更新）

股市 00:42 2022/09/28

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美股動態不斷更新

美國9月諮商會消費者信心指數由103.6升至108，反映儲局加息未礙消費，對通脹形成壓力，刺激美滙指數再升越114關。

英鎊技術反彈，最多曾升1.4%，高見1.0838，現升0.1%，報1.07，市場均相信，英鎊震動未完，資金繼續拋售英國債券，英國30年債息突破4.7厘，創15年高。

【英鎊危機】英部份金融機構暫停按揭產品　以重新評估

消息指俄羅斯將在下一次OPEC+會議時提出減產每日100萬桶，油價回升，紐約期油及布蘭特期油升幅均超過3%。

道指步入技術性熊市後，美股周二回升，其中道指高開後反覆向好，最多升近400點，本港時間今晨零時25分，道指跌214點或0.73%；納指跌0.4%，報10756點；標指跌逾0.2%。

美樓市回軟，有望紓緩通脹壓力。美國7月FHFA房價指數按月跌0.6%，預期為持平，結束2020年5月以來的升勢。

美國8月新屋銷售年率計為68.5萬間，遠勝預期的50萬間，前值為51.1萬，反映樓價下跌但仍有承接力。

美國8月耐用品訂單按月跌0.2%，跌幅較預期負0.3%為少，前值為負0.1%。

美國8月里士滿聯儲製造業指數報0，遠勝預期負10，前值為負8。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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即市走勢︰

【00：22】標普500指數創2020年11月份以來盤中新低，目前跌逾0.4%。

【00：12】美國三大股指悉數轉跌，道指跌逾百點。美債基準收益率上揚逾4個基點之際，銀行板塊卻跌約1.4%。特斯拉升幅收窄至1.6%。

【00：05】英國30年期債息升穿5厘，為2002年以來首次。

【23：46】市場消息：交易員繼續加碼對英國央行的押注，預計到2023年5月將加息至6.25厘。

【22：50】道指反覆向好，最多升近400點，現時報29561點，升300點，納指升176點或1.6%。

【22：20】美國樓市數據雖然好壞參半，房價指數下跌，但新屋銷售超預期，但消費數據強勁，刺激市場對美國加息預期升溫，美滙指數一度重上114關，美10年期債息撲4厘，英鎊升幅收窄，歐元受累北溪受損走勢反覆。

【22：10】美國8月新屋銷售遠超預期，道指升幅收窄至92點，納指升0.9%

【21：00】道指升274點，納指升1.4%

【20：30】【美國經濟數據】美國8月耐用品訂單跌幅少過預期

【19：50】【儲局官員】鴿派埃文斯：對儲局加息太快感到緊張

【19：05】道指升274點，納指升1.4%

【16：24】美股期貨升幅擴大，道指期貨升313點，報29656點；標指期貨升47點，報3717點；納指期貨升167點或1.5%，報11483點。

【12：03】道指期貨升178點，報29521點；標指期貨升25點，報3695點；納指期貨升83點0.7%，報11399點。

【11：34】【專訪】木星資產：美難軟着陸　投資宜保守

【10：44】【儲局官員】柯林斯：聯儲局需要進一步緊縮政策控通脹　加息過程或導致失業率上升

【10：31】【大行看法】摩根資管：未來12個月料美國經濟增長乏力、歐步入衰退　惟仍不足以改變央行的緊縮貨幣政策

【10：06】【日圓匯價】日智庫估算日本政府為撐圓匯　創紀錄動用達3萬億日圓入市

【09：24】【儲行官員】梅斯特放鷹　需更大幅加息及緊縮更久來應對高通脹

【09：15】【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算

【08：47】【美股焦點】摩根士丹利：美元強勢或導致危機　直言美股「最終低點」要見呢個位！

【08：25】【新股IPO】保時捷招股反應理想　據報以82.5美元上限定價

【08：04】【儲局官員】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：英國動盪或為美國經濟前景帶來更大壓力

【開市追揸沽】入境0+3 VS港銀加P 港股穿底點收科？

 

==以下9月26日（周一）股市==

英國減稅政策令市場錯愕，英鎊掀風暴，兌美元最多跌4.3%，即日低見1.0386，創歷史新低。由於預期英倫銀行將緊急加息，英鎊其後低位反彈，並一度倒升0.6%，高見1.0916，日內波動逾5%。

即睇美股收市：

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投資者憂各地央行激進加息，加劇經濟衰退 ； 全球風險資產續遭拋售，美股反覆下挫。道指最多挫429點，收市跌329點，報29260點；標指跌38點，報3655點；納指跌65點或0.6%，報10802點。美國10年債息突破3.9厘，現報3.902厘；美滙指數升0.8%，報114.08。

資金狂掟英國債券，令英國國債息全綫突破4厘，最高見4.5厘，高息或吸引資金買入，不過仍要看其經濟前景。

英倫銀行發聲明，稱貨幣政策委員會（MPC）將在下次會議上，全面評估英鎊下跌和財政計劃。行長貝利（Andrew Bailey）表示，正密切監察市場發展，當局將毫不猶豫把利率提升至需要的水平，以達到2%通脹目標。

歐洲央行行長拉加德表示，貨幣政策必須完成使命，而財政措施可以在抵禦通脹方面發揮作用。財政援助一定要是有針對性的，暫時的，度身定做的，廣泛的財政措施並不能幫助貨幣政策。目前看到的是更廣泛而非度身定做的財政援助。

除了留意各國匯價大幅波動，市場本周焦點將落於周五公布被儲局視為通脹指標的8月PCE物價指數。美國今日將會公布9月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

美國8月芝加哥聯儲全國活動指數為0，較預期0.23及前值0.27為低。

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分析文章︰

【解碼｜英國減稅】英國減稅仍股債匯「三殺」　中金：市場最擔憂這個原因！

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土　聚焦美國PCE數據及儲局官員講話

即市走勢︰

【22：25】道指低開後反覆靠穩，現倒升13點，納指更倒升1.3%，重上11000點。

【21：25】【英鎊危機】彭博：英倫銀行噤聲　未決定是否置評

【21：05】【英鎊危機】英債風聲鶴唳　一隻低風險英國政府債券驚見跌穿50英鎊

【20：50】英鎊倒升0.6%

【20：17】【AMZN】亞馬遜10月11日再舉行會員促銷日　為期兩日　中國也有份

【19：41】【英鎊危機】對沖基金做空股滙　估英倫銀行最終加息至10厘

【15：23】英國10年期國債孳息率短暫見4.246厘，單日抽升逾0.4厘，最新報4.095厘，仍單日升逾0.26厘，為2010年以來高位。

【12：03】道指期貨跌160點，報29509點；標指期貨跌22點，報3686點；納指期貨跌63點或0.6%，報11313點。

【11：48】英鎊兌美元跌3%曾穿1.04、創新低　兌港元跌至8.2算

【11：42】【LUNA】國際刑警組織向Terra創辦人Do Kwon 發出「紅色通緝令」

【11：14】【美國樓市】07年沽次按成名　約翰保爾森：美國樓市再面臨下跌風險惟銀行體系遠比昔日穩健

【11：06】【日圓匯價】日本財務大臣鈴木俊一：日圓快速、單邊波動不可取　上周出手干預日圓滙價

【08：00】【美國加息】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：強勁就業市場料可讓經濟以「相對有序」方式地放緩

【07：30】美股上周五下挫。儲局連環大幅加息後，環球貨幣大戰再起，英鎊恐慌瀉近3.5%，資金續流入美元，美滙指數升穿113關口，道指失守3萬關。道指最多瀉826點，收市跌486點，報29590點；標指跌64點，報3693點；納指跌198點或1.8%，報10867點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【下一頁】

 

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 美滙 美滙指數 標準普爾500指數 英鎊 美元 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 期貨 港股

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【儲局官員】布拉德：需要適當應對通脹　避免重演上世紀70年代滯脹
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