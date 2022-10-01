【美股市況】美國核心物價超預期　道指反覆跌93點 納指升幅收窄（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股周五午市反覆偏軟，道指早段曾升逾百點後轉跌，納指逾1.3%升幅收窄至0.3%，美滙指數企穩112水平，美國8月核心物價超預期，顯示儲局連續三次加息0.75厘，對降低通脹的效力或未如預期，市場憂儲局加息步伐激進。

本港時間今晨1時30分，道指跌93點或0.3%，報29132點；納指升0.3%，報10771點；標指微跌1點。

美國8月核心PCE數據遠超市場預期，反映通脹仍然居高不下。美滙未有異動，企穩112水平，美10年期國債息率於3.7厘附近徘徊。道指早段最多曾跌218點，低見29007點，其後由跌轉升。

美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金在數據公布後表示，PCE數據反映通脹仍然偏高，儲局緊縮政策將持續到通脹緩解，並指儲局官員已暗示會有更多的加息行動。巴爾金對加息的速度感到滿意，指如果聯儲局做得稍微多一點，通脹就會下降，這是一個好消息。

美國8月PCE物價指數按年升6.2%，較預期6%為高，前值為6.3%。按月升0.3%，市場預期升0.1%，前值為負0.1%。

美國8月核心PCE物價指數按年升4.9%，為今年4月以來最大升幅，高過預期4.7%，前值為4.6%。按月升0.6%，同樣較預期0.5%為高，前值為0.1%。

美國8月個人所得按年升0.3%，符合預期，前值為0.2%；8月個人支出按年升0.4%，較預期0.2%為高，前值為0.1%。

美國9月芝加哥PMI為45.7，跌穿榮枯線，遠低於預期51.8，前值為52.2。

美國9月密歇根大學消費者信心指數終值 58.6，預期59.5，差過市場預期，前值為59.5.

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即市走勢︰

【01：5７】推特漲幅收窄，由約4%縮至2.75%，報43.92美元，此前有報道稱，推特與馬斯克之間的和解談判尚未進行。

【01：51】美股三大指數跌幅擴大，道指跌245點或0.8%；納指跌0.35%，跌穿10700點；標指跌0.5%

【01：45】紐約12月黃金期貨收漲0.2%，報1672美元，本周累漲約1%，9月份則跌逾3%。

【01：38】俄羅斯總統普京簽署命令，宣布1從2022年11月1日至12月31日進行秋季徵兵。與往年相比，徵兵時間推遲了一個月。

【01：31】富國銀行預計澳洲央行將連續三次加息25個基點；10月將加息25個基點，現金利率升至2.6厘。上月澳洲央行加息50個基點，並暗示需要進一步加息才能將通脹拉回目標水平，重申政策未在預定路徑。

【01：12】超級律所Emanuel據悉尋求就馬斯克收購推特的交易，與推特達成和解

【23：57】LME三個月期鎳價格下跌5.3%，至每噸21,150美元。

【23：45】歐股收市上升，德股升1.16%，法股升1.51%，英股升0.18%，泛歐STOXX 600指數升1.3%

【23：26】多家投行下調耐克(美：NKE)目標價，韋德布希證券(Wedbush Securities)目標價，從121美元下調至101美元。瑞銀目標價從156美元削至141美元。花旗則由113美元下調至93美元。

【23：05】道指最多曾跌218點，低見29007點，其後由跌轉升，現升52點，報29278點，納指升幅擴大至1%

【22：45】【儲局官員】副主席布雷納德：利率將維持高位一段時間 儲局致力避免過早撤回

【22：13】嘉年華郵輪跌幅擴大至19%，股價觸及1993年以來最低水平。盡管公司近期預訂量激增，預計第四季度仍將出現虧損。

【22：11】道指跌70點、納指轉升0.2%

【21：33】道指開市跌62點、納指跌0.1%

【18：19】道指期貨升198點，納指期貨升84點或0.8%

【12：42】【英鎊危機】保德信：英鎊大幅貶值凸顯市場需要穩定的指引和連貫的政策 當前市場環境相當脆弱

【12：16】道指期貨跌108點，報29177點；標指期貨跌9點，報3644點；納指期貨跌30點或0.3%，報11198點。

【11：20】【中概股審計】SEC官員憂中概股更換核數師成趨勢 又質疑會否無法審核大部分業務

【11：11】【TSLA】國產Model Y 有望減價？ Tesla中國：不實消息

【09：40】【TSLA】馬斯克：Cybertruck可兼顧海陸兩用 防水能力甚至可以短暫充當船隻

【09：34】【中概股審計】美證交會向德勤中國罰款1.56億元 因其允許部分客戶自行進行審計工作

【08：51】【英鎊危機】美前財長薩默斯︰全球市場風險與2008年金融海嘯前相似

【08：27】【美股焦點】Meta據指宣布裁員兼縮減預算 朱克伯格稱經濟前景不明朗、計劃趨保守

【08：21】【美股業績】Nike庫存大增、毛利率受壓 股價盤後跌逾9%

【06：04】【英鎊危機】英鎊兌港元低位累彈7.7% 英倫銀行第二日買14億英鎊債 被指買債為救退休基金

==以下9月29日（周四）股市==

美國勞動力市場數據繼續保持強勁，多名聯儲局官員重申，當局將堅定維持加息步伐以應對高通脹，並讓高利率維持一段時間。投資者憂激進加息，道指一度急瀉686點。

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美國債息反覆向上，10年期債息高見3.868厘；道指收市挫458點，報29225點；標指跌2.1%，報3640點；納指挫2.84%，報10737點。

英國央行繼續買債，規模約14億英鎊，買債後英鎊繼續升，全日急升2.1%至1.1117，美滙指數急跌1.3%。

【英鎊危機】英倫銀行第二日買14億英鎊債 副行長強調買債是臨時 分析：央行買債為救退休基金

智能手機和手提電腦的消費需求轉弱，蘋果遭美銀下調投資評級至中性，股價挫4.9%。 英倫銀行續買債，鎊滙一度飆2%，收復1.1美元關。

克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）稱，11月議息的加幅，將取決於數據。她表示聯儲局的中值路徑並未預見經濟衰退，但確實有相當大幅度的增長放緩，就業市場的失衡問題仍然非常突出，惟失業人口增幅可能不會再像以往那麼大。

聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）也表示，美國經濟衰退風險上升，近期金融市場因英國公布新經濟政策而出現動盪，但不會改變聯儲局的利率政策方向，因為英國的事態不會改變美國通脹現況。

芝商所（CME）最新數字顯示，11月議息會議加息0.75厘的機率突破60%，加息0.5厘的機率則不足40%。另外，美國第二季實際GDP年化按季終值為負0.6%，符合市場預期。

就業數據再次令市場驚喜，美國公布首次申領失業救濟人數，上周首次申領失業救濟金人數為19.3萬人，低於預期21.5萬人，前值修正至20.9萬。截至9月10日，持續申領人數跌至134.7萬人，低於預期的138.5萬人，前值修正至137.6萬人。

即市走勢︰

【01：42】紐約12月黃金期貨收跌約0.1%，報1668.60美元。

【01：05】美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特表示，11月聯邦公開市場委員會議息的加息幅度，將取決於數據，她指美國通脹高得讓人無法接受，側重點在於確保聯儲局能幫助美國實現物價穩定性。

【00：59】蘋果股價跌逾5%，現報142.34美元。

【00：53】加拿大皇家銀行裁減美國投資銀行團隊1%的員工

【00：25】美國30年期通脹保值債券（TIPS）收益率跌10點至2.1%，10年期通脹保值債券（TIPS）跌至2.2%下方。

【00：18】英鎊兌美元漲幅擴大至2%，現報1.1107。此前有報道稱，英國央行認為英國政府減稅，將促使關鍵利率發生重大變化。

【23：45】歐股收市下跌，德股跌1.7%，法股跌1.5%，英股跌1.8%，泛歐STOXX 600指數跌1.7%。

【23：10】美聯儲局官員布拉德：聯儲局必須迅速提高利率，以達到最低限度的適當水平，以應對通脹。

【23：10】道指最多曾跌630點，現時跌400點，報29283點，納指跌2.8%

【21：40】英倫銀行第二日入市買債，時間為香港晚上9時15分至45分，入市期間，再度救升英鎊，令其他貨幣走勢波動，不過，僅30年、40年及50年期債價上升、債息下跌，其餘債息上升。

【21：31】道指開市跌202點，納指跌1.5%

【17：40】OPEC+下周開會預期減產，油價回升，紐約期油重上每桶80美元，道指期貨跌169點，納指跌0.8%。

【14：29】美滙指數大反彈，再升0.9%至113.59，英鎊及歐元急瀉，美國10年期債息飈升至3.834厘，道指期貨跌206點，金價大跌14美元。

【12：34】【AAPL】蘋果放棄增產iPhone？ 供應廠商據報稱總訂單不變、郭明錤重申只是產線比重轉增至iPhone 14 Pro系列

【12：16】道指期貨跌8點，報29742點；標指期貨跌1點，報3730點；納指期貨跌18點或0.2%，報11537點。

【11：58】【日圓走勢】美銀：日本料只能最多進行10次干預匯市行動 每百日圓兌港元徘徊於5.437水平

【11：09】【美股焦點】耶倫據報欲留任財長 日前有傳中期選舉後離職

【11：04】【美股焦點】俄羅斯計劃結束波音、空巴依賴 目標2030年單飛生產1000架飛機

【10：59】【中概股審計】中證監及美PCAOB人員據報已雲集中環太子大廈 展開中概股審計底稿工作

【10：23】【英鎊危機】英倫銀行連續13日買債救英鎊 首日買入10億英鎊債券、長債息即跌1厘

【10：18】【英鎊危機】拜登據報透過IMF向英國政府施壓 促卓慧思重新評估其減稅計劃

【09：24】【中概股】嗶哩嗶哩將於10月3日轉換為雙重主要上市

【09：12】【英鎊危機】達里奧狠批英國政府不稱職 斥減稅方案無考慮金融市場反應

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

==以下9月28日（周三）股市==

英倫銀行昨日下午突然公布推遲被喻為「量化緊縮」的出售國債操作，反從昨日至10月14日購買英國國債，令英鎊兌美元滙價出現過山車式走勢，英倫銀行表示，在買債操作中已買入10.25億英鎊英國國債，比日內預算的50億英鎊少，但已足以短綫穩定市場信心，英國債息全綫回落，30年、40年及50年國債息跌逾1厘，至低於4厘以下，足見措施見效，英鎊回升1.5%，至1.0889，兌港元重上8.54，美滙指數跌1.2%至112.72。美滙下跌利好各資產價格。

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英國及美國債息都大幅回落，美滙則急挫逾1%；加上美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）表示，美國有可能實現經濟軟着陸，樂觀言論刺激道指周三顯著反彈，收市升548點，報29683點；標指升71點，報3719點；納指升222點或2.05%，報11051點。歐洲股市先跌後升，一度挫1.94%，收市升0.3%。

美滙指數跌1.22%，報112.72。 美10年期債息一度攀上4.019厘，隨後倒跌，報3.731厘。

蘋果新產品一直被市場視為經濟寒暑表，現傳出需求轉差，或令市場對環球經濟前景看淡，蘋果股價周三挫1.3%；Netflix股價抽高9.3%。

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）策略師稱，鑑於經濟衰退帶來不確定性，投資者宜考慮減持股票。多個國家央行表明，即使經濟下行，亦會接連加息應對高通脹，全球經濟陷入衰退的風險升溫。貝萊德策略師認為，高通脹具有結構性原因，包括供應鏈樽頸、消費開支轉型、俄烏戰事持續、中國收緊防疫措施，貨幣政策無法解決有關問題。

貝萊德強調，包括聯儲局在內的多個國家央行只能在兩害之中選擇其一，即加息觸發嚴重衰退或容忍長期通脹出現。

美國8月份待完成房屋銷售下降2%，大過預期 ； 截至9月23日止一周的30年定息按揭合約利率急升至6.86厘，創15年新高。

【英鎊危機】英倫銀行避免爆金融風暴 緊急出手免債市斬倉推高債息 長債息即跌近1厘（第三版）

即市走勢︰

【01：30】知名蘋果分析師郭明錤：蘋果可能將在2022年底前建立新的Apple Car專案團隊。

【00：38】知名蘋果分析師郭明錤發文指出，Apple放棄iPhone增產的傳聞有點奇怪。正如他之前調查，Apple有轉換iPhone 14/14 Plus產綫到iPhone 14 Pro/14 Pro Max/降價iPhone 13的計劃，但指自己沒聽過有任何整體iPhone增產計劃。郭明錤重申調查結果，即iPhone 14 Pro和Pro Max的出貨預測將增長約10%，有利於2022年4Q的iPhone ASP/產品組合。

【00：20】外電報道，歐洲央行決策者認為10月或加息75個基點，對達到中性利率已有共識

【00：07】紐約原油日內漲幅達4%，報81.67美元。

【00：04】紐約期金漲2%，現報1669.00美元。

【00：02】英鎊兌美元走高近100點，現報1.0835。英鎊兌美元觸及日高1.0852，自日內低位回升超過300點，日內上漲1%。此前英國央行實施購債行動以穩定市場。

【23：52】美滙指數走低35點，現報113.3，跌0.74%；澳元兌美元向上觸及0.65，漲1.03%；紐元兌美元漲幅擴大至1%，現報0.5683。

【23：48】英倫銀行當地時間9月28日表示，將於當天開始臨時購買長期政府債券，以穩定金融市場，恢復市場功能，降低風險。據報道，英倫銀行購買債券金額達650億英鎊。

【23：45】歐股收市上升，德股升0.36%，法股升0.19%，英股升0.3%，泛歐STOXX 600指數升0.3%

【23：31】英倫銀行稱購買了10.25億英鎊的英國國債。

【23：05】道指高開後升幅擴大，現報29450點，升315點、納指升0.8%。

【21：58】臨近央行買債操作，美滙轉跌0.2%，英鎊跌幅收窄至0.5%。

【21：30】英央出招後，道指開市升66點、納指跌0.1%。

【19：19】英倫銀行宣布從9月28日買入長債，而沽債計劃推遲到10月31日，以圖先穩定債市，計劃宣布後，英國10年期債價回升，債息一度跌至3.91厘，不過，債息其後跌幅收窄至4.22厘水平。

英鎊滙價亦波動，消息公布後，英鎊一度閃升1%，其後再展跌勢，再創日內新低，低見1.0569，跌1.5%，日內波幅達2.5%，屬一級強震。

市場或認為，英倫銀行僅買入長債1個月，未必能扭轉滙債形勢，因為市場期望是央行突然大幅加息，加挽救滙市，央行使用其他手段，或反映不願大幅加息的選項。

【18：47】道指期貨跌幅顯著收窄，現時跌16點，報29187點，納指期貨跌78點或0.7%，報11255點。

【18：45】【英鎊危機】英倫銀行推遲「量化緊縮」改為入市買長債 英鎊反彈曇花一現、30年國債息率高位跌0.7厘

【17：55】道指期貨跌266點，報28937點，失守29000點關口，納指期貨跌183點或1.6%，報11150點

【12：32】【美元強勢】美滙指數撲20年高 白宮：毋須另一次「廣場協議」

【12：11】道指期貨跌167點，報29036點；標指期貨跌25點，報3635點；納指期貨跌111點或近1%，報11222點。

【11：38】【英鎊危機】摩根資管許長泰：關注英倫銀行11月議息會議、料加息1.25厘 息口上升料令英國樓價受壓

【10：55】道指期貨失29000點，現跌217點或0.7%，報28987點。標指期貨跌0.86%，納指期貨跌1.06%。

【10：54】美滙指數見114.61，創2002年以來新高。10年期美國債息新報3.988厘。

【10：32】【科技股女股神】毋懼ARKK年初至今累計蝕6成 Cathie Wood推創投基金、入場費僅500美元

【10：31】【AAPL】蘋果據報放棄增產600萬部iPhone 14 中國銷量傳跌11%

【10：30】【俄烏戰爭】北溪天然氣管道受襲爆炸 德國丹麥稱受蓄意破壞 惟未被視為對北歐攻擊

【09：45】【美股焦點】美國白宮據報在中期選舉結束後為耶倫離職做準備

【09：41】【美國加息】富國銀行：美息會於明年首季升到4.75至5厘 聯儲局貨幣政策要到明年底才會U型轉向

【08：31】【美股焦點】「新債王」岡拉克：最近一直在吸納美國國債 另指風險平價策略今年並不奏效

【08：20】【TSLA】Tesla上海超級工廠雖已升級 惟據報產能將保持在滿載之下

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==以下9月27日（周二）股市==

道指步入技術性熊市後，美股周二反覆波動，美股周二尾市漲跌不一，道指高開後一度反彈398點，其後蒸發所有升幅，尾段跌幅曾擴大至逾300點，一度失守29000關。全日收市計，道指與標指連續第六個交易日下跌，標指日內更創年內低位，低位見3623點。

即睇美股周二收市：

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道指周二跌125點或0.4%，報29134點，成分股麥當勞、寶潔、可口可樂及迪士尼跌逾2%；標指跌7點，報3647點；納指則升26點或0.25%，報10829點。

美國9月諮商會消費者信心指數由103.6升至108，反映儲局加息未礙消費，對通脹形成壓力，刺激美滙指數再升越114關。

英鎊技術反彈，最多曾升1.4%，高見1.0838，尾市升0.28%，報1.0719，市場均相信，英鎊震動未完，資金繼續拋售英國債券，英國30年債息曾突破5厘，創20年高。

【英鎊危機】英部份金融機構暫停按揭產品 以重新評估

消息指俄羅斯將在下一次OPEC+會議時提出減產每日100萬桶，油價回升，紐約期油及布蘭特期油升幅一度超過3%。

美國明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，美國經濟仍然可能軟着陸，聯儲局將堅定不移恢復物價穩定，在壓低通脹率至2%方面，儲局成員間是團結一致的，並指FOMC需要繼續收緊貨幣政策，直至核心通脹率下滑。

他指儲局當前的加息幅度是合適的，貨幣政策較疫情爆發之前有所收緊，但不知道會收緊至何種程度，強調不應錯誤地過早放寬幣策。

費城聯儲銀行行長哈克表示，聯儲局正努力試圖穩定通脹水平，住房問題在通脹飈升中扮演了重要角色，然而光憑儲局一己之力無法解決與住房市場相關的通脹問題。

IMF表示，鑑於包括英國在內的許多國家的通脹率上升，不建議採取大規模和無目標的財政計劃。又指密切關注英國近期一連串經濟事件，並與英國政府進行接觸。並相信英國2023年11月預算，將使該國有機會考慮如何為居民提供更有針對性的支持，並重新評估稅收措施。

富國銀行發表報告指，預計聯儲局將以更大力度加息壓抑通脹。因應聯儲局今年來已加息300個基點，料其加息周期在2023年結束時為4.5厘至4.75厘。

美樓市回軟，有望紓緩通脹壓力。美國7月FHFA房價指數按月跌0.6%，預期為持平，結束2020年5月以來的升勢。

美國8月新屋銷售年率計為68.5萬間，遠勝預期的50萬間，前值為51.1萬，反映樓價下跌但仍有承接力。

美國8月耐用品訂單按月跌0.2%，跌幅較預期負0.3%為少，前值為負0.1%。

美國8月里士滿聯儲製造業指數報0，遠勝預期負10，前值為負8。

即市走勢︰

【04：06】根據市場消息，美國證券交易委員會（SEC）指控16家華爾街公司在保留紀錄方面存在失當行為，合計罰款超過11億美元。

【04：02】納斯達克金龍中國指數成分股華迪國際初步收漲13.1%，阿特斯太陽能漲5.7%，金山雲漲逾4.6%，比特數字漲3.4%，360數科跌3.9%，陸金所跌4.3%，小鵬汽車跌4.6%，騰訊音樂跌4.8%，唯品會跌約10%。

【04：00】標普500指數初步收跌0.2%，必需消費品板塊跌1.8%表現最差，公用事業和房地產板塊至少跌1.3%，能源板塊維持超過1%的漲幅。道指收跌逾百點，納指漲0.3%。

【03：33】彭博社消息，歐盟正考慮德國建議，有關禁止歐盟成員國人員在俄羅斯國有企業高薪崗位就職。

【02：53】藥品制造商Harrow Health（美：HROW）跳漲近30%，此前公司宣布美國食品藥品監督管理局批准其IHEEZO™用於眼表麻醉，代表鹽酸氯普魯卡因在美國眼科市場的首次獲批使用。

【02：34】紐約原油期貨收漲2.33%，報78.5美元。布蘭特期油收報86.27美元。

【01：42】紐約12月黃金期貨收漲0.2%，報1636.20美元。

【01：25】德意志銀行首席經濟學家預計，英國將陷入嚴重而長期的經濟衰退，因為英國央行在控制通脹方面表現落後。

【01：16】美國30年期債息升10個基點，刷新2014年以來高位至3.8421厘。

【00：22】標普500指數創2020年11月份以來盤中新低，目前跌逾0.4%。

【00：12】美國三大股指悉數轉跌，道指跌逾百點。美債基準收益率上揚逾4個基點之際，銀行板塊卻跌約1.4%。特斯拉升幅收窄至1.6%。

【00：05】英國30年期債息升穿5厘，為2002年以來首次。

【23：46】市場消息：交易員繼續加碼對英國央行的押注，預計到2023年5月將加息至6.25厘。

【23：45】歐股收市下跌，德股跌0.72%，法股跌0.27%，英股跌0.52%，泛歐STOXX 600指數跌0.13%

【22：50】道指反覆向好，最多升近400點，現時報29561點，升300點，納指升176點或1.6%。

【22：20】美國樓市數據雖然好壞參半，房價指數下跌，但新屋銷售超預期，但消費數據強勁，刺激市場對美國加息預期升溫，美滙指數一度重上114關，美10年期債息撲4厘，英鎊升幅收窄，歐元受累北溪受損走勢反覆。

【22：10】美國8月新屋銷售遠超預期，道指升幅收窄至92點，納指升0.9%

【21：00】道指升274點，納指升1.4%

【20：30】【美國經濟數據】美國8月耐用品訂單跌幅少過預期

【19：50】【儲局官員】鴿派埃文斯：對儲局加息太快感到緊張

【19：05】道指升274點，納指升1.4%

【16：24】美股期貨升幅擴大，道指期貨升313點，報29656點；標指期貨升47點，報3717點；納指期貨升167點或1.5%，報11483點。

【12：03】道指期貨升178點，報29521點；標指期貨升25點，報3695點；納指期貨升83點0.7%，報11399點。

【11：34】【專訪】木星資產：美難軟着陸 投資宜保守

【10：44】【儲局官員】柯林斯：聯儲局需要進一步緊縮政策控通脹 加息過程或導致失業率上升

【10：31】【大行看法】摩根資管：未來12個月料美國經濟增長乏力、歐步入衰退 惟仍不足以改變央行的緊縮貨幣政策

【10：06】【日圓匯價】日智庫估算日本政府為撐圓匯 創紀錄動用達3萬億日圓入市

【09：24】【儲行官員】梅斯特放鷹 需更大幅加息及緊縮更久來應對高通脹

【09：15】【英鎊危機】英倫銀行僅發聲明令市場失望 大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算

【08：47】【美股焦點】摩根士丹利：美元強勢或導致危機 直言美股「最終低點」要見呢個位！

【08：25】【新股IPO】保時捷招股反應理想 據報以82.5美元上限定價

【08：04】【儲局官員】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：英國動盪或為美國經濟前景帶來更大壓力

==以下9月26日（周一）股市==

英國減稅政策令市場錯愕，英鎊掀風暴，兌美元最多跌4.3%，即日低見1.0386，創歷史新低。由於預期英倫銀行將緊急加息，英鎊其後低位反彈，並一度倒升0.6%，高見1.0916，日內波動逾5%。

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投資者憂各地央行激進加息，加劇經濟衰退 ； 全球風險資產續遭拋售，美股反覆下挫。道指最多挫429點，收市跌329點，報29260點；標指跌38點，報3655點；納指跌65點或0.6%，報10802點。美國10年債息突破3.9厘，現報3.902厘；美滙指數升0.8%，報114.08。

資金狂掟英國債券，令英國國債息全綫突破4厘，最高見4.5厘，高息或吸引資金買入，不過仍要看其經濟前景。

英倫銀行發聲明，稱貨幣政策委員會（MPC）將在下次會議上，全面評估英鎊下跌和財政計劃。行長貝利（Andrew Bailey）表示，正密切監察市場發展，當局將毫不猶豫把利率提升至需要的水平，以達到2%通脹目標。

歐洲央行行長拉加德表示，貨幣政策必須完成使命，而財政措施可以在抵禦通脹方面發揮作用。財政援助一定要是有針對性的，暫時的，度身定做的，廣泛的財政措施並不能幫助貨幣政策。目前看到的是更廣泛而非度身定做的財政援助。

除了留意各國匯價大幅波動，市場本周焦點將落於周五公布被儲局視為通脹指標的8月PCE物價指數。美國今日將會公布9月達拉斯聯儲製造企業活動指數。

美國8月芝加哥聯儲全國活動指數為0，較預期0.23及前值0.27為低。

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分析文章︰

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【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土 聚焦美國PCE數據及儲局官員講話

即市走勢︰

【22：25】道指低開後反覆靠穩，現倒升13點，納指更倒升1.3%，重上11000點。

【21：25】【英鎊危機】彭博：英倫銀行噤聲 未決定是否置評

【21：05】【英鎊危機】英債風聲鶴唳 一隻低風險英國政府債券驚見跌穿50英鎊

【20：50】英鎊倒升0.6%

【20：17】【AMZN】亞馬遜10月11日再舉行會員促銷日 為期兩日 中國也有份

【19：41】【英鎊危機】對沖基金做空股滙 估英倫銀行最終加息至10厘

【15：23】英國10年期國債孳息率短暫見4.246厘，單日抽升逾0.4厘，最新報4.095厘，仍單日升逾0.26厘，為2010年以來高位。

【12：03】道指期貨跌160點，報29509點；標指期貨跌22點，報3686點；納指期貨跌63點或0.6%，報11313點。

【11：48】英鎊兌美元跌3%曾穿1.04、創新低 兌港元跌至8.2算

【11：42】【LUNA】國際刑警組織向Terra創辦人Do Kwon 發出「紅色通緝令」

【11：14】【美國樓市】07年沽次按成名 約翰保爾森：美國樓市再面臨下跌風險惟銀行體系遠比昔日穩健

【11：06】【日圓匯價】日本財務大臣鈴木俊一：日圓快速、單邊波動不可取 上周出手干預日圓滙價

【08：00】【美國加息】亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克：強勁就業市場料可讓經濟以「相對有序」方式地放緩

【07：30】美股上周五下挫。儲局連環大幅加息後，環球貨幣大戰再起，英鎊恐慌瀉近3.5%，資金續流入美元，美滙指數升穿113關口，道指失守3萬關。道指最多瀉826點，收市跌486點，報29590點；標指跌64點，報3693點；納指跌198點或1.8%，報10867點。

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責任編輯︰梁浩碩