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【台海局勢】外資大行據報就台灣局勢　評估兩岸市場應急方案

股市 12:23 2022/09/26

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【台海局勢】外資大行據報就台灣局勢　評估兩岸市場應急方案

台海局勢緊張，中美圍繞台灣問題角力。據《彭博》引述消息人士透露，多間外資大行近月要求員工，就台灣局勢評估內地市場應急方案，另外，全球保險公司也在避開向在內地和台灣投資的公司發出新保單，因自俄羅斯入侵烏克蘭以來政治風險的承保成本飈升逾60%。

報道指，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭後，全球大行無奈退出在俄業務，也不再向超級富豪客戶提供服務。幾個月後，中美就台灣問題語氣措辭加重，全球大行開始隱隱不安。消息人士指，法興、摩通、瑞銀等大行過去幾個月這些公司在做壓力測試，判斷能否應對市場突然暴跌的風險，包括外匯、債券和股票交易部門的風險敞口。截至2021年底，華爾街銀行大行披露的中國業務敞口總額約有570億美元（約4474億港元）。

報道指，由於巴黎高層對形勢有些緊張，法興在評估包括香港在內的大中華區員工數量；瑞銀已要求台灣交易部門評估應急計劃，研究如何降低對台灣的風險敞口，其中一種辦法是削減對台灣客戶的外匯交易服務。而另一銀行家表示，公司考慮過在中國金融期貨交易所平倉的選項，以降低在岸交易對手方的風險，然後在新加坡等其他交易所創建相同的合約。

另外，一位不願透露姓名的金融業高管表示，他們雖然認為北亞發生武裝衝突的風險仍然很低，但預計中美相互制裁將會增多，從而影響到金融和貿易往來。法國興業銀行、摩根大通和瑞銀的有關負責人不予置評。

與此同時，報道指，根據Willis Towers Watson Plc，保險公司將與中國相關的政治風險投保價格平均提高了67%。Marsh＆McLennan Cos的信貸專項負責人Nick Robson表示，保險公司承保新保單時對中國市場「態度謹慎且有選擇性」，並降低對台灣風險敞口的承保能力。如果客戶因內亂、恐怖主義或戰爭等政治事件而蒙受損失，政治風險保險將會賠付。

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編輯：姚卓然

地緣政治 兩岸關係 保險公司 政治 中國 台灣 中國市場

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