【伊朗衝突】Elon Musk啟動星鏈　助伊朗民眾躲網絡審查

▲ 伊朗女子被宗教警察拘捕後死亡，觸發全國示威浪潮，當地政府更為控制人們聯繫，防止執法畫面外流，切斷境內大部地區的互聯網服務。

伊朗女子被宗教警察拘捕後死亡，觸發全國示威浪潮，目前已持續超過10日。當地政府更為控制人們聯繫，防止執法畫面外流，切斷境內大部地區的互聯網服務。其後美國宣布放寬網絡服務限制，擴大對伊朗民眾的互聯網服務範圍，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）也立即開通星鏈（Starlink）的衛星網絡服務。

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美國財政部早前頒布新指引，放寬美國企業在伊朗提供連網服務限制，而此通行證屬自動執行的性質，任何符合條件的企業不必額外申請許可就能提供服務，主要就是希望擴大提供網路服務給伊朗民眾。美國國務卿Anthony Blinken表示，為促進伊朗人民網路自由，因此頒發通用許可證，使人民有更多管道對抗政府監視。

Elon Musk隨即宣布，已在伊朗開動Starlink服務。SpaceX聲明也提到，拜登政府的官員願意幫助將Starlink設備運送到伊朗，但目前仍存在兩項主要挑戰，包括：在伊朗建立和維持數千個Starlink終端的成本，將高達數百萬美元；另一個挑戰是物流，但該企與美國政府仍會設法解決。

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責任編輯：曾曉汶

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