  • 33°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 13:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【伊朗衝突】Elon Musk啟動星鏈　助伊朗民眾躲網絡審查

科技 13:30 2022/09/26

分享：

分享：

伊朗女子被宗教警察拘捕後死亡，觸發全國示威浪潮，當地政府更為控制人們聯繫，防止執法畫面外流，切斷境內大部地區的互聯網服務。

伊朗女子被宗教警察拘捕後死亡，觸發全國示威浪潮，目前已持續超過10日。當地政府更為控制人們聯繫，防止執法畫面外流，切斷境內大部地區的互聯網服務。其後美國宣布放寬網絡服務限制，擴大對伊朗民眾的互聯網服務範圍，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）也立即開通星鏈（Starlink）的衛星網絡服務。

【發射失敗】SpaceX星際飛船火箭助進器　測試期間發生爆炸起火

【網絡詐騙】不法份子於LinkedIn冒充SpaceX員工　騙逾百萬美元

美國財政部早前頒布新指引，放寬美國企業在伊朗提供連網服務限制，而此通行證屬自動執行的性質，任何符合條件的企業不必額外申請許可就能提供服務，主要就是希望擴大提供網路服務給伊朗民眾。美國國務卿Anthony Blinken表示，為促進伊朗人民網路自由，因此頒發通用許可證，使人民有更多管道對抗政府監視。

Elon Musk隨即宣布，已在伊朗開動Starlink服務。SpaceX聲明也提到，拜登政府的官員願意幫助將Starlink設備運送到伊朗，但目前仍存在兩項主要挑戰，包括：在伊朗建立和維持數千個Starlink終端的成本，將高達數百萬美元；另一個挑戰是物流，但該企與美國政府仍會設法解決。

【衛星通訊】太空廢棄衛星增加　FCC要求設5年脫軌限期

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本網的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【南韓登月】南韓首個月球軌道探測器　搭乘SpaceX火箭升空
2022/08/05
【南韓登月】南韓首個月球軌道探測器　搭乘SpaceX火箭升空
【衛星網絡】日本海上自衛隊擬引入Starlink服務　減輕隊員長期航海心理壓力
2022/08/22
【衛星網絡】日本海上自衛隊擬引入Starlink服務　減輕隊員長期航海心理壓力
【太空科技】SpaceX發射衛星數目過多？亞馬遜致函FCC擔心造成碰撞風險　
2022/06/28
【太空科技】SpaceX發射衛星數目過多？亞馬遜致函FCC擔心造成碰撞風險　
【加密貨幣】投資者控告Elon Musk惡意兜售狗狗幣　要求賠償2萬億
2022/06/17
【加密貨幣】投資者控告Elon Musk惡意兜售狗狗幣　要求賠償2萬億

你可能感興趣

【南韓登月】南韓首個月球軌道探測器　搭乘SpaceX火箭升空
17:15 2022/08/05
【南韓登月】南韓首個月球軌道探測器　搭乘SpaceX火箭升空
【衛星網絡】日本海上自衛隊擬引入Starlink服務　減輕隊員長期航海心理壓力
18:19 2022/08/22
【衛星網絡】日本海上自衛隊擬引入Starlink服務　減輕隊員長期航海心理壓力
【太空科技】SpaceX發射衛星數目過多？亞馬遜致函FCC擔心造成碰撞風險　
15:35 2022/06/28
【太空科技】SpaceX發射衛星數目過多？亞馬遜致函FCC擔心造成碰撞風險　
SpaceX 馬斯克 移動裝置 科技產品 網絡保安 地緣政治 社會矛盾 請願示威 拜登 美國財政部

下一篇文章

【數據外洩】澳洲電信公司Optus數據庫遭黑客入侵　4成澳洲公民資料外洩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Dyson新品】Dyson新無線吸塵機G5 Detect　可鎖住H1N1病毒
【Dyson新品】Dyson新無線吸塵機G5 Detect　可鎖住H1N1病毒
【Google新品】Google發布會前熱身　公開Pixel Watch預告
【Google新品】Google發布會前熱身　公開Pixel Watch預告
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【三星手機】 三星S23 Ultra料明年推出　相機規格細節曝光
【VPN私隱安全】印度VPN資料蒐集法明生效　Proton VPN宣布移除當地伺服器
【VPN私隱安全】印度VPN資料蒐集法明生效　Proton VPN宣布移除當地伺服器
【蘋果新品】AirPods Pro 2另類「彩蛋」　鐳射刻印可直接於連接介面顯示
【蘋果新品】AirPods Pro 2另類「彩蛋」　鐳射刻印可直接於連接介面顯示
【烏克蘭】俄烏戰爭飛機砲擊假影片流傳　全因《ARMA 3》遊戲畫面太逼真？
【烏克蘭】俄烏戰爭飛機砲擊假影片流傳　全因《ARMA 3》遊戲畫面太逼真？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款