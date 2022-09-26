▲ 【解碼│香港通關】高盛：香港通關可保競爭力料明年經濟增長3.5% 通關初期最直接利好兩股

本港入境措施放寬至「0+3」，而且入境人士無需提供48小時核酸檢測證明，香港居民回港時亦不用證明已接種兩劑疫苗。高盛指，面對全球大部分國家已撤銷入境限制，港府的消息並不突然，香港應該跟隨以保持競爭力及維持與國際聯繫。

現時內地內境旅客仍然受到「3+4」限制，而且回內地時仍要「7+3」。高盛稱，雖然港府指會評估情況，未來會考慮放寬，但相信只有香港確診個案回落至雙位數，以及內地政府放寬防疫措施，才能有望改變，該行重申內地會於明年次季才會開放邊境。

隨本港入境措施放寬至0+3，結合疫情對過去兩年經濟的影響，再加上內地經濟疲弱，本港進入加息周期，高盛預期本港2022及2023年實質經濟增長約負0.5%及3.5%。

高盛指，本港航空、酒店及寫字樓未來數月料逐步復甦，而理論上本港零售市場也會受惠，但基於大部分需求主要來自內地旅客，2018年佔本港銷售銷售約33%，故該行預期在本港通關初期，太古 （00019） 及太古地產 （01972） 會是最直接受惠及最大受惠者，因公司涉獵航空、酒店及寫字樓領域，而當中港料於明年上半年通關，九龍倉置業 （01997） 、希慎 （00014） 、港鐵 （00066） 、友邦 （01299） 及保誠 （02378） 則同樣受惠。

寫字樓空置率預期需時去消化

現時本港寫字樓空置率約9.6%，遠高於歷史平均的4%至5%。高盛指，由於2022及2023財年分別約有300萬呎及250萬呎新寫字樓供應，高於歷史的200萬呎，預期市場需時去消化，而過去3至4年曾暫停擴張計劃的跨國企業，或會趁租金低企重新考慮擴張計劃。

住宅樓市方面，高盛預期，目前開關對樓市影響僅中性，因移民潮減低房屋需求，加息亦壓抑樓價及樓市交投，今年來樓價已回落8%，成交亦減少24%，故房地產股中僅予新世界 （00017） 「買入」評級，主要因其派息往績較穩定及可靠。

本港銀行方面，開關或刺激信用卡消費，亦有助推動中小企發展，看好加息周期利好息差擴張的中銀香港 （02388） 。

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編輯：陳韻妍