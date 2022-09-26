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【0+3】旅遊平台Trip.com：港人傾向國慶及聖誕亞洲短途旅行、平均訂3至4晚酒店　周末東京航班訂單量增近14倍

股市 12:18 2022/09/26

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【0+3】旅遊平台Trip.com：港人傾向國慶及聖誕亞洲短途旅行、平均訂3至4晚酒店　周末航班訂單量增4倍

香港自9月26日起放寬入境檢疫限制至「0+3」，攜程集團 （09961） （美：TCOM）旗下Trip.com表示，剛過去的周末期間（9月24日00：00至9月25日23：59）平台的出境航班訂單量較對一周同期增長近400%。

攜程又稱，為快速響應香港政府最新檢疫政策，現經由Trip.com預訂的9月26日之後的3晚本地檢疫酒店訂單，均可以在入住日期前可免費取消，另相關退款亦將會有序進行。

國泰航空下午2時起推里數兌換「標準賞」機票　涵蓋大阪、曼谷等8個旅遊熱點（附連結），詳情可看【下一頁】

港人傾向亞洲短途旅行 大部分在國慶和聖誕假期

Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘表示，亞洲範圍內的短途旅行趨勢更加明顯，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行，香港用戶預訂海外酒店的平均天數現在是3至4天。

航班方面，前五的出境目地名為：曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪，而其訂單量比上周同期分別增長628%（曼谷）、700%（首爾）、1385%（東京）、 197%（新加坡）、 7300%（大阪）。

葉卓銘提到，Trip.com 從 8 月開始就推出往泰國、韓國和日本的出境遊促銷活動，成為帶動過去週末錄得激增的部分原因。

Trip.com香港入境航班訂單量增長155% 平均訂5晚香港酒店

至於入境趨勢，Trip.com香港入境航班訂單量比上周同期增長155%。航班方面，前五的入境目的地為：曼谷、倫敦、新加坡、台北、曼徹斯特，而訂單量比上週同期分別增長200%（曼谷）、132%（倫敦）、139%（新加坡）、180%（台北）、69%（曼徹斯特）。

葉卓銘認為，海外遊客或需要更多時間來消化「0+3」，雖然入境遊的數據未如出境遊在周末期間有如此大的增幅，但仍然相信入境遊會在今年第4季度錄得大幅增長。現時大部分入境航班訂單將在 10 月下旬進行，而全球用戶預訂香港酒店的平均天數目前在5天左右。

葉卓銘強調，看好未來數月出入境遊需求會持續上升，另外期待航班數量可以增加，以進一步促進各個目的地的旅遊業復甦。

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責任編輯：李哲毅

港股 美股 攜程集團－S（09961） 攜程（美：TCOM） 機票 泰國 台北 新加坡 首爾 國泰航空

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