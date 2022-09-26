梅洛尼出身極右政黨 4年登頂勢成意總理

意大利右翼聯盟估計順利在大選勝出，領袖梅洛尼將成為首位女總理。年僅45歲的梅洛尼僅用4年時間，將意大利兄弟黨由個位數得票率，搖身一變成為國會最大黨，自己更一舉登頂有望成為總理。

意大利右翼聯盟料贏大選 首女總理勢誕生 【下一頁】

梅洛尼（Giorgia Meloni）來自首都羅馬，早於15歲時已加入支持二戰意大利獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）的極右政黨﹑義大利社會運動（Movimento Sociale Italiano）的青年分部。

梅洛尼以保守主義及民族主義主張聞名意大利，她對移民立場強硬，亦經常強調自己基督教家庭出身。意大利兄弟黨（Brothers of Italy）亦是著名疑歐派，主張反移民﹑反同性權益及反墮胎權。以上各種立場讓外界憂慮，梅洛尼上台後或推出眾多爭議政策。

反對派批評，梅洛尼的政治主張威脅意大利公民權利，並讓極右翼勢力有機會重返意大利政壇。但梅洛尼堅拒承認自己的政治主張屬法西斯主義，聲言意大利右翼早已拋棄法西斯主義。

同時，梅洛尼為釋除歐盟疑慮，多次確保右翼聯盟繼續支持歐盟及北約，不會破壞內部穩定，亦承諾意大利會繼續支援烏克蘭，並制裁俄羅斯。

另外，梅洛尼早前曾表示，如上任將重新檢查前政府與中國簽訂的一帶一路諒解備忘錄，並表明自己無意作出有利中國擴張勢力至意大利乃至歐洲的舉動。梅洛尼強調，她帶領下的意大利不會成為西方聯盟中的弱點。

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雖然4年前僅獲4%選票支持，但今次大選前夕梅洛尼堅拒擁護前總理德拉吉（Mario Draghi）的聯合政府，讓她在右翼聯盟的支持度脫穎而出，從而有望成為意大利首位女總理。

過去11年內意大利曾出現7任政府，政壇長期陷入亂局，當地民眾希望有所改變，讓意大利更好預備即將來到的寒冬。因此，即使梅洛尼高舉右翼旗幟，仍被民眾寄予厚望。

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責任編輯：吳漢培