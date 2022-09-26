【大行點睇】瑞銀最新報告 香港入境檢疫「0+3」 瑞銀料本地零售下行風險更大

香港入境檢疫從「3+4」轉為「0+3」， 瑞銀認爲國際旅客出入的正常化應能提振商業信心，吸引國內外投資，增強本港作為國際貿易和金融中心的地位以及承擔的其它國際角色。行業方面，檢疫政策放鬆將進一步助推旅遊相關行業和辦公樓業主。

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不過，這可能給本地零售商和零售物業業主帶來更大下行風險，而3天健康檢測對入境旅客的復甦則有限。瑞銀預計本地零售支出水平將走低，可能下滑12%，因為本港消費者可能出境旅遊，而不是在本地消費。值得注意的是，2021年邊境關閉時，本地零售支出比疫情前水平高14%。該行對10月後的香港零售額表現持謹慎看法，尤其是可選消費品支出，因為日本將在10月11日後取消所有出行限制，以及內地仍實施嚴格的防疫限制，香港與內地大規模恢復通關的可見度仍較低。

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瑞銀香港策略師陳志立表示：「我們維持2022年GDP同比增長0.2%的預測不變，因為前幾個季度顯著拖累增長，而外部增長不確定性仍較高。」該行認為本港進一步解封將利好旅遊相關行業。地產方面，檢疫政策放鬆應能緩解外籍人士離港及跨國企業縮小辦公室的壓力，甚至能帶動外籍人士回港小幅回升，這將拉動辦公樓和住宅租金。但由於預期供應量較高，仍謹慎看待辦公樓行業的長期前景。

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撰文：林衛