【數據外洩】澳洲電信公司Optus數據庫遭黑客入侵　4成澳洲公民資料外洩

▲ 澳洲電信營運商Optus上周遭大規模網絡攻擊，預計980萬用戶受影響。

澳洲電信營運商Optus上周遭大規模網絡攻擊，預計980萬用戶受影響，包括現有客戶和前客戶，目前Optus正在和多個執法部門合作調查事件。澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）今（26日）表示，因應是次事件，當地政府計畫改變私隱規定，讓銀行在公司遭到網路攻擊後，能夠更快速地被告知。

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澳洲新聞集團報道指，Optus行政總裁Kelly Bayer Rosmarin證實，該公司系統遭黑客入侵，該企也正與多個執法部門合作調查事件，目前尚不清楚黑客來自哪個國家。Kelly Bayer Rosmarin沒有透露受影響用戶的具體數字，但就表示最糟糕的情況，或會有980萬用戶受影響，被盜的資訊可追溯到2017年。

報道又稱，約280萬Optus用戶的駕照、住址、出生日期等個人信息被盜，另外也有700萬用戶的電子郵件地址和電話號碼已外洩。Optus發言人表示，攻擊者的IP地址似乎在歐洲的不同國家之間移動，但就拒絕透露黑客是如何突破其安全性的細節。

阿爾巴內塞稱，這是對澳洲企業的「一大破壞和警號」，提醒有犯罪組織想要取得民眾的資料。他也在4BC電台節目表示，當局希望能改變部分私隱條款，以便往後民眾被捲入相關事件，也能讓銀行做好準備，保護他們的客戶。澳洲數碼安全及內政部部長Clare O'Neil也表示，政府將在「未來數天」公布更多細節。

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責任編輯：曾曉汶

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