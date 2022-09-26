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【人仔貶值】離岸人民幣跌破7.16 人行上調外滙風險準備金率

股樓投資 12:19 2022/09/26

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美元走勢極強，拖累其他非美貨幣全部向下，人民幣離岸價也跌破7.16，迫使中國人民銀行再次出手。周一（26日），人民銀行稱，為穩定外滙市場預期，加強宏觀審慎管理，決定自9月28日起，將遠期售滙業務的外滙風險準備金率從0上調至20%。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

調整後，假設某銀行上月遠期售滙簽約額為100億美元，則這個月需要向央行繳納20億美元的準備金，一年後央行會原封不動還給銀行，這樣無疑增加了遠期購滙的成本。自人行宣布後，人民幣離岸價一度轉強，收復7.15關口，惟強勢持續不了多久，又再度失守7.16。

【延伸閱讀】大行報告：高盛下調部分民營內房股目標價 4隻列入沽出 首選股為中海外，請按【見下頁

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事實上，這已是人行今輪第二次出手干預滙市。人行在9月初曾宣布下調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，即外滙存款準備金率由8%下調至6%。此舉的目的與今次上調外滙風險準備金率不同，降低外滙存款準備金率，主要增加國內的外滙供應，從而穩定人民幣滙價。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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