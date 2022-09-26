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【券商點睇】俄烏戰事給油運業帶來機遇 中遠海能候低入

股樓投資 13:05 2022/09/26

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國泰君安指出，俄烏衝突給石油貿易帶來的結構性變化。上半年俄烏衝突引發了西方國家對俄羅斯實施的能源制裁，改變了國際石油貿易格局，原油輪中小船型得益於美灣、西非出口至歐洲 貨盤大幅增加，市場表現活躍。成品油輪在煉油利潤率支撐貿易活躍度的局面下，呈現出了持續性較強的復甦勢頭。除VLCC船型外，油輪各船型的代表航綫日收益水平較去年同期漲幅均在100%以上。

【同場加映】溫股知新：短線無辦法 觀望為上策

該行預計，下半年油運行業景氣度上行，中遠海能（01138）作為行業龍頭企業將受益於此，推薦買入。中遠海運能源是中遠海運旗下從事油品、液化天然氣等能源運輸及國際化學品運輸的專業化公司，聚焦油輪運輸和LNG運輸兩大核心主業。公司所屬全資的上海中遠海運液化天然氣投資，和持有50%股權的中國液化天然氣運輸是中國目前僅有的兩家大型LNG運輸公司，主要服務於中國從澳大利亞、 巴布亞新幾內亞和俄羅斯進口LNG的項目，已經成為影響世界LNG運輸市場的重要力量。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡美團 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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資料顯示，公司油輪船隊運力規模世界第一，覆蓋了全球主流的油輪船型，是全球船型最齊全的油輪船隊。截至6月底，中遠海能共有油輪運力161艘、2,365萬載重噸。上半年公司實現運輸量按年增加9.7%；運輸周轉量增加8.4%，帶動主營業務收入按年增加23%。

【同場加映】青姐話：重心再下移 止蝕恐太遲

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撰文：林衛

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中遠海能（01138） 港股 買入

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