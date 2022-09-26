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【香港經濟】瑞銀：0+3或令本地零售支出大跌雙位數　維持本港全年GDP增長0.2%不變　

宏觀解讀 12:04 2022/09/26

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【0+3】瑞銀：維持本港全年GDP增長0.2%不變　「0+3」利外遊、卻或令本地零售支出大跌雙位數

香港入境檢疫措拖自今（26日）起由「3+4」改為「0+3」，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，維持本港今年全年GDP按年增長0.2%的預測不變，因為前幾個季度顯著拖累增長，而外部增長不確定性仍然較高。

李家超：9.26入境檢疫「3+4」改為「0+3」　取消上機前必先取得核酸檢測陰性證明、用快測代替、請看【下一頁

陳志立認為，國際旅客出入的正常化應能提振商業信心，吸引國內外投資，增強香港作為國際貿易和金融中心的地位以及承擔的其它國際角色，檢疫政策放鬆將進一步助推旅遊相關行業和辦公樓業主。但這可能給本地零售商和零售物業業主帶來更大下行風險，因為出境遊可能增加，而3天健康檢測可能導致入境旅客的復甦有限。

他認為中環辦公樓業主的表現將領先，因為中環辦公樓供應有限，企業搬遷至優質辦公樓，以及在中環辦公樓租金自2019年起大幅下滑（大跌30%）後搬離中環的趨勢告一段落，預計本地零售支出水準將走低，可能下滑12%，因為香港消費者可能出境旅遊，而不是在本地消費。

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編輯：姚卓然

 

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