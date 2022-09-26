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【LUNA】國際刑警組織向Terra創辦人Do Kwon 發出「紅色通緝令」

股市 11:42 2022/09/26

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【LUNA】國際刑警組織向Terra創辦人Do Kwon 發出「紅色通緝令」

加密貨幣LUNA和穩定幣UST今年5月爆煲，引發加密貨幣市場大規模恐慌，雖然早前南韓法院向LUNA生態系統開發商Terraform Labs權道亨 （Do Kwon）發出逮捕令，但未能成功尋獲權道亨 （Do Kwon），有外電指，國際刑警組織近日已針對權道亨 （Do Kwon）發出紅色通緝令，要求全球執法部門協助搜捕，屬最高級別的緊急快速通報，但由於非逮捕令，不具強制效力。

權道亨 （Do Kwon）尚未通過 Twitter 發表聲明，但在之前貼文中，他堅稱 Terraform Labs 正在多個司法管轄區為自己辯護。而韓國檢察官早前指責權道亨 （Do Kwon），並且形容他「顯然在逃跑」。

權道亨 （Do Kwon）早前發文指：「除非我們是朋友，有計劃見面，或者參與基於 GPS 的 Web3 遊戲，否則你無權知道我的 GPS 坐標」。他又稱：「我不是在逃跑或做類似的事情——對於任何有興趣溝通的政府機構，我們都在全力合作，我們沒有什麼可隱瞞。」

早前有傳權道亨 （Do Kwon）身處新加坡，因為他在那裡有一個住所，但新加坡方面9月17日表示他已經離開該國，不清楚他目前身在何處。

穩定幣UST 崩盤導致加密貨幣市場市值蒸發600億美元，LUNA 急挫間接造成加密貨幣對沖基金三箭資本等覆亡。

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編輯：李哲毅

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