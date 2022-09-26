▲ 【滙豐HSBC】惠譽上調香港上海滙豐銀行評級展望至「穩定」 評級續高母企一級、看好加息有利盈利能力

HSBC滙豐 （00005） 周一股價受累英鎊兌美元匯價創新低而重挫，但旗下香港上海滙豐銀行最新獲評級機構惠譽上調信貸評級展望，由「負面」升至「穩定」，並維持長期發行人違約評級（IDR）「AA－」評級。惠譽表示，評級展望升為穩定，是因為香港上海滙豐銀行自疫情爆發和2020年低利息環境以來，依然有能力維持業務和資金穩定，而目前多個市場利率上行將有利香港上海滙豐銀行的經營情況，支撐該行盈利能力，足以覆過該行內地資產的風險。

惠譽目前予滙豐評級為「A＋」，評級展望為穩定。

惠譽：香港經濟前景尚算穩定

香港上海滙豐銀行即滙豐香港以及部分東南亞業務的子企，惠譽指出，香港上海滙豐銀行信貸評級較生存能力評級（Viability Rating）一級，是因為香港上海滙豐銀行有充足次級債務緩衝，估計規模相當於風險加權資產（RWA）的10%，而且該行在母企中有大量過剩現金，可在該行遇上困難時動用。

惠譽又指出，香港作為該行主要經營地，即使面對疫情挑戰，經濟前景尚算穩定，即使今年經濟可能溫和收縮，香港銀行業有能力維持高水平流動性和資本緩衝。

不過，惠譽表示，至2021年底，香港銀行體系內地相關資產佔29%，而相關跨境業務將受累內地經濟下行，令香港上海滙豐銀行的「經營環境」評分較其信貸評級低一級，以反映香港和中國內地的緊密連繫。

環球加息方面，惠譽認為，香港上海滙豐銀行將會是利率上行的主要受惠者，主要受惠於淨息差增加，令其盈利能力中線可恢復至疫情前水平，而香港上海滙豐銀行今年上半年年化經營利潤率為2.7%，屬港銀中較高水平。

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記者：麥德銘