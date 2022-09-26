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【香港通關】政府專家顧問孔繁毅：若未來2至3星期後疫情無反彈　便可推出「0+0」

Hot Talk 11:29 2022/09/26

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【香港通關】政府專家顧問孔繁毅：若未來2至3星期後疫情無反彈　便可推出「0+0」

本港入境檢疫安排至「0+3」，政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，「0+3」有足夠科學理據支持，他亦支持政府推行，若未來2至3星期後疫情都無反彈，便可以推出「0+0」。

富瑞唱好國泰　目標價10.4元潛在升幅17%【下一頁】

孔繁毅指，現時輸入確診個案佔整體比率偏低，而且入境人士抵港後要進行定期核酸檢測、快測及遵守「黃碼」規定，相信整體風險非常少，即使放寬至「0+0」後，或會多了旅客輸入個案，但絕大部分是輕症或無病徵，加上本地疫情已緩減，抵港人士要做核酸檢測及快測，對疫情防控影響不大，對公營醫療系統的壓力亦非常少。

日本開關在即卻逢美元狂升　港人等返「鄉下」　幾時「唱YEN」好？【下一頁】

他預期，確診個案數天後有機會回落至1千至2千宗，整體重症入院亦相對少，絕對有空間放寬交社距離措施，包括食肆人數上限，圍封強檢或污水檢測措施亦不用再進行，而公營非緊急服務料很快可回復至80%至90%，但估計要到明年春夏季才有條件除下口罩。

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編輯：陳韻妍

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