【蘋果動向】蘋果先買後付服務Apple Pay Later　或延於2023年春季推出

▲ 彭博記者Mark Gurman指出，Apple Pay Later目前遇到了相當大的技術和工程挑戰，導致服務推出的日期需要延誤，目前預計將推遲到2023年才會正式推出。

蘋果（Apple）今年6月在開發者大會WWDC上宣布，正式進軍「先買後付」市場，將推出Apple Pay Later分期服務，惟一直未有透露具體時間表。近日彭博社報道指，由於蘋果面臨技術工程方面的挑戰，因此Apple Pay Later將推遲到2023年才會正式推出。

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彭博記者Mark Gurman指出，知情人士透露Apple Pay Later目前遇到了相當大的技術和工程挑戰，導致服務推出的日期需要延誤，目前預計要到明年春季，與iOS 16.4同步出現。今年9 月有外媒報道稱，蘋果已申請註冊「PAY LATER」商標，目前商標狀態為申請中。

蘋果在6月舉行的WWDC上宣布，將在Apple Pay中增加「先買後付」分期服務Apple Pay Later，允許用戶在六周內將購買的費用分成4期等額付款，期間不收取利息和額外費用。該服務適用於任何已加入Apple Pay的商號，以及通過Apple Wallet管理支付的用戶，惟暫時僅開放予美國用戶。

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責任編輯：曾曉汶

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