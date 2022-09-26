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【烏克蘭戰爭】美國警告俄羅斯若用核武 將有災難性後果

環球社會熱點 11:19 2022/09/26

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俄羅斯總統普京上周發表演講警告，或動用核武保衛領土。美國國家安全顧問沙利文周日（25日）警告，若俄羅斯在俄烏戰爭中使用核武，將會有災難性後果。沙利文強調，美國將繼續支援烏克蘭，但承認現時判定俄軍崩潰仍為時過早。

普京簽署新法律嚴懲 逃兵或主動投降最高入獄10年 【下一頁】

沙利文（Jake Sullivan）周日接受訪問表示，若俄羅斯對烏克蘭使用核武，美國將作出回應，並警告將有災難性後果（catastrophic consequences）。沙利文同時透露，美國已從直接、私下及高層溝通等方式與俄羅斯交流，具體說明俄羅斯使用核武面臨的後果，但未透露更多詳情。

沙利文形容，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在戰爭各階段圍繞者核武部署行動。他承認美國政府必須認真對待，是次或是二戰以來首次使用核武。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）亦承認，不確定普京是否僅在虛張聲勢，強調動用核武或成現實。

拉夫羅夫再稱被迫出兵 誓保護公投烏地 【下一頁】

沙利文強調，俄羅斯動員軍隊及在烏克蘭被佔地區舉行虛假公投，亦不會阻止美國將繼續支援烏克蘭，捍衛烏克蘭及民主。他同時透露，美國已經為烏克蘭提供逾150億美元（約1,170億港元）的武器，包括防空系統、數百枚炮彈等。

沙利文形容，普京所作所為並非完全是實力及信心的表現，反而證明俄羅斯處境艱難。但沙利文承認，現時仍為時過早預測俄軍奔潰，僅指俄軍現時士氣低落，士兵不想戰鬥。

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責任編輯：李俊儀

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