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【美國樓市】07年沽次按成名　約翰保爾森：美國樓市再面臨下跌風險惟銀行體系遠比昔日穩健

宏觀解讀 11:14 2022/09/26

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【美國樓市】07年沽次按成名　約翰保爾森：美國樓市再面臨下跌風險惟銀行體系遠比昔日穩健

曾於2007年準確預測美國樓市出現泡沫，繼而沽空逾250億美元次按產品而一舉成名的約翰保爾森（John Paulson）認為，現時美國樓市再次面臨下跌風險，但銀行體系遠比昔日穩健，相信有能力處理。

美國樓市自2020年反彈，Case-Shiller指數上升約四成，同時按息只升逾6%。約翰保爾森表示，從金融市場、銀行體系及樓市來看，目前情況與2006及2007年差天共地，特別是現時市場沒有任何次級按揭，而且目前信用評分（FICO）非常高，平均達760，與當時沒有首期、沒有信貸審核、非常高槓桿的情況，差不多是相反，故此現時沒有當時的低質按揭出現。

現時美國銀行資本比率約有9%

約翰保爾森指，2007年美國次按危機時，美國金融業處境較現時欠佳，信貸產品質素極差，銀行資本比率只有3%，難以承受信貸產品價格下跌的衝擊，但現時銀行的槓桿較當時大為下降，資產負債表相當穩健，銀行資本比率約有9%，部分更有11%至12%，相信不會重現當年的次按危機。

美國經濟受疫情干擾後或進入新常態【下一頁】

他承認，現時樓市或有少許泡沫，樓價可能下跌，亦有可能趨於平坦，但不會出現當年的大跌情況。

黃金仍是保值的工具

金價方面，約翰保爾森稱，金價今年來跌約8%，但跌幅較股債為少，反映黃金仍是保值的工具，雖然目前通脹高企，但長期通脹預期仍低至2.5%，故十年期債息升至約3.6厘，通脹預期仍只有2.5%，令實質利率由負變正，變相為金價設立上限。

若聯儲局不斷加息，然後經濟下滑，聯儲局暫停加息，但通脹難以回落至2%，可能僅回落到4%至6%，然後經濟進一步轉弱，聯儲局被迫減息，通脹跟隨重臨，這時候長期通脹預期便會上升，市民便不會相信聯儲局可以控制通脹，屆時金價便會升至更高水平。

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編輯：陳韻妍

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