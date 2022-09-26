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【日圓匯價】日本財務大臣鈴木俊一：日圓快速、單邊波動不可取　上周出手干預日圓滙價

股市 11:06 2022/09/26

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【日圓匯價】日本財務大臣鈴木俊一：日圓快速、單邊波動不可取　上周出手干預日圓滙價

日本政府終聯同日本央行上周四出手干預日圓滙價，為逾24年來首次，日本財務大臣鈴木俊一表示，當時出手不是單單由利差決定，乃是多種因素決定了外匯市場動向，日圓匯率近期的快速、單邊波動不可取，並將帶著高度緊迫感監控外匯市場。

日圓兌美元現重回144關，於現140至145.9區間之中。

黑田東彥表示對日圓走軟的強烈擔憂

另外，日本央行行長黑田東彥亦表示對日圓走軟的強烈擔憂，日本政府將保持與日本央行合作，相信上周的外匯干預帶來了影響。在應對投機性外匯波動方面，日本央行的立場沒有改變。日本政府進行干預是為了應對投機性、過度的匯率波動。

上周四，日圓兌美元當時正邁向146，日本政府終聯同日本銀行當天出手，從外滙市場大量買入日圓、賣出美元作干預，令圓滙從1美元兌145日圓，彈升至140日圓水平。日媒引消息指，當日干預規模有1萬億日圓（約547.3億港元），是時隔24年日本首次啟動干預滙市措施。

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編輯：姚卓然

外滙 市場動向 日圓 日本央行

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