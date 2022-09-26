▲ 【解碼｜英國減稅】英國減稅仍股債匯「三殺」 中金：市場最擔憂這個原因！

英國上周宣布大規模減稅計劃，結果引發英國「股債匯」齊跌，英鎊兌美元匯價創歷史新低，一度跌破1.04關口。中金近日發表報告指，今次減稅的影響主要反映三方面影響，分別是通脹、債務及「財政主導」（fiscal dominance）擔憂。中金指出，市場最擔心的是「財政主導」，也能夠解釋為何英國出現「股債匯」三殺。

中金認為，通脹高企、利率不斷上升的背景下，財政繼續大幅擴張就會引發市場對於政府債務可持續性的擔憂，一個更深層次的擔憂是「財政主導」，即貨幣政策為了降低財政壓力而維持低利率，上世紀70年代美國的經驗表明，這麼做的結果將是央行抗通脹的信用度下降，最終引發高通脹。

中金：英鎊大幅貶值 反映英國央行難以應對局面

中金認為，如今英鎊大幅貶值，說明市場擔心的是英國央行難以應對當前的局面，資產價格的表現已經說明，投資者對於英國經濟的信心在大幅下降，對於其政策制定者能夠解決當前的「滯脹」困境充滿疑慮。

報告估計，市場的目光將聚焦英國央行在管控通脹有多大決心，一種可能是1）英國央行繼續大幅加息抗擊通脹，好處是維護信譽，避免英鎊大幅貶值，壞處是增加市場流動性和利率風險，加劇短期資產價格波動。

若英國央行不對減稅進行回應 「股債匯」三殺或繼續

另一種可能是2）英國央行不對減稅計劃進行回應，市場將更加擔心「財政主導」和通脹失控風險，由此或導致英鎊繼續貶值，「股債匯」三殺或繼續演繹。

另外中金提到，減稅屬於擴張性財政政策，短期內既會支撐經濟增長，又會推高通脹，但目前英國CPI按年增速一度突破10%。如果減稅計劃落地，預計英國通脹面臨更多上行風險，削弱消費者購買力，經濟增長也將面臨下行壓力。此外，減稅帶來財政赤字，加大政府債務負擔。

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記者：李哲毅