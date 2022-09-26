  • 31°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

意大利右翼聯盟料贏大選 首女總理勢誕生

環球政治 10:54 2022/09/26

分享：

分享：

意大利日前舉行國會大選，賽前聲勢甚盛的右翼聯盟估計已獲得足夠票數，能夠組成聯合政府，成為當地二戰後立場最偏右政府。聯盟領袖﹑義大利兄弟黨黨魁梅洛尼有望成為總理，將是意大利史上首位女總理。

意大利多個行業不敵高能源費 自行減產節能 【下一頁】

據當地媒體RAI周日（25日）初步票站外民調顯示，右翼聯盟得票率為41至45%，已確保擁有足夠議席控制國會兩院。聯盟領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）預計將成意大利首位女總理，組建當地二戰後最右傾的聯合政府。

梅洛尼同日獲悉即將勝利消息後，在義大利兄弟黨（Brothers of Italy）競選現場表示，將為全體意大利組成新政府，目標是團結人民，讓大家對身為意大利人感到自豪。梅洛尼向在場支持者表示，不會背叛選民的信任。

立場中間偏左的意大利民主黨周一（26日）凌晨承認落敗，表示會成為國會最大反對黨。黨內資深國會議員塞拉基亞尼（Debora Serracchiani）表示，這次是意大利的悲傷，指右翼只是國會多數黨，不等於意大利右傾。最終選舉結果預計在當地時間周一公布。

兩旅客威尼斯運河玩衝浪罰款過萬 市長斥「霸道蠢才」 【下一頁】

意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）將授權梅洛尼組建新政府，假如一齊順利新政府將在10月底成立。

45歲的梅洛尼2018年國會大選時，領導義大利兄弟黨僅獲4%選票支持，但今次領導右翼聯盟大舉獲勝，更晉身國會最大黨。不過，今次選舉投票率暫時估計僅64.1%，大幅落後4年前的74%。

右翼聯盟獲勝為外界預期之內，但意大利未來仍有更多問題有待解決。意大利新政府與歐盟兩大龍頭﹑德國及法國的左傾政府勢必發生矛盾，今年冬天亦有高能源價格問題，以及俄烏戰爭。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】新書爆職員改綽號串梅根 自組「生還者俱樂部」
今日
【英國王室】新書爆職員改綽號串梅根 自組「生還者俱樂部」
【英國王室】傳英王等哈里自傳出版 再決定兩孫頭銜
今日
【英國王室】傳英王等哈里自傳出版 再決定兩孫頭銜
【安倍晉三國葬】日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席
2022/09/25
【安倍晉三國葬】日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席
輝瑞CEO不足兩個月再確診 已接種4針新冠疫苗
2022/09/25
輝瑞CEO不足兩個月再確診 已接種4針新冠疫苗
卓慧思有意放寬簽證限制 增勞動力刺激英經濟
2022/09/25
卓慧思有意放寬簽證限制 增勞動力刺激英經濟

你可能感興趣

【英國王室】新書爆職員改綽號串梅根 自組「生還者俱樂部」
今日 08:05
【英國王室】新書爆職員改綽號串梅根 自組「生還者俱樂部」
【英國王室】傳英王等哈里自傳出版 再決定兩孫頭銜
今日 09:05
【英國王室】傳英王等哈里自傳出版 再決定兩孫頭銜
【安倍晉三國葬】日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席
19:05 2022/09/25
【安倍晉三國葬】日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席
選舉 地緣政治 外交 意大利 意大利民主黨

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月26日 時間11:00）

下一篇文章

【英國王室】傳英王等哈里自傳出版 再決定兩孫頭銜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄反動員示威逾2000人被扣押 俄外長誓保護公投烏地 （不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄反動員示威逾2000人被扣押 俄外長誓保護公投烏地 （不斷更新）
【英國王室】哈里傳急改自傳 憂祖母逝世影響觀感
【英國王室】哈里傳急改自傳 憂祖母逝世影響觀感
新型冠狀肺炎全球疫情（09月26日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月26日 時間11:00）
卓慧思有意放寬簽證限制 增勞動力刺激英經濟
卓慧思有意放寬簽證限制 增勞動力刺激英經濟
梅根被揭代表王室訪澳洲呻無人工 嚇哈里唔認愛就分手
梅根被揭代表王室訪澳洲呻無人工 嚇哈里唔認愛就分手
輝瑞CEO不足兩個月再確診 已接種4針新冠疫苗
輝瑞CEO不足兩個月再確診 已接種4針新冠疫苗
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款