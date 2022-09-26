意大利右翼聯盟料贏大選 首女總理勢誕生

意大利日前舉行國會大選，賽前聲勢甚盛的右翼聯盟估計已獲得足夠票數，能夠組成聯合政府，成為當地二戰後立場最偏右政府。聯盟領袖﹑義大利兄弟黨黨魁梅洛尼有望成為總理，將是意大利史上首位女總理。

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據當地媒體RAI周日（25日）初步票站外民調顯示，右翼聯盟得票率為41至45%，已確保擁有足夠議席控制國會兩院。聯盟領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）預計將成意大利首位女總理，組建當地二戰後最右傾的聯合政府。

梅洛尼同日獲悉即將勝利消息後，在義大利兄弟黨（Brothers of Italy）競選現場表示，將為全體意大利組成新政府，目標是團結人民，讓大家對身為意大利人感到自豪。梅洛尼向在場支持者表示，不會背叛選民的信任。

立場中間偏左的意大利民主黨周一（26日）凌晨承認落敗，表示會成為國會最大反對黨。黨內資深國會議員塞拉基亞尼（Debora Serracchiani）表示，這次是意大利的悲傷，指右翼只是國會多數黨，不等於意大利右傾。最終選舉結果預計在當地時間周一公布。

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意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）將授權梅洛尼組建新政府，假如一齊順利新政府將在10月底成立。

45歲的梅洛尼2018年國會大選時，領導義大利兄弟黨僅獲4%選票支持，但今次領導右翼聯盟大舉獲勝，更晉身國會最大黨。不過，今次選舉投票率暫時估計僅64.1%，大幅落後4年前的74%。

右翼聯盟獲勝為外界預期之內，但意大利未來仍有更多問題有待解決。意大利新政府與歐盟兩大龍頭﹑德國及法國的左傾政府勢必發生矛盾，今年冬天亦有高能源價格問題，以及俄烏戰爭。

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責任編輯：吳漢培