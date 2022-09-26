▲ 【可持續發展】晉達環球環境基金增設人民幣股份類別 鄧嘉南：資金導航是支持ESG或能源轉換的有效方法

環球能源轉型議題愈益受關注，晉達資產管理大中華零售業務主管鄧嘉南認為，資金導航是有效支持ESG或能源轉換的有效方法，傳統高碳行業若沒有能源轉型計劃，未來融資或有困難。

晉達環球策略基金--環球環境基金增設人民幣股份類別，鄧嘉南接受專訪時表示，現時本港的人民幣資金池約8,000億元，當中三分二鎖定於定期存款，三分一為活期存款，現有人民幣投資者除了透過存款收息外，還可以利用投資人民幣產品為資金增值，當中減碳能源轉型機遇為不錯的切入點。

不擔心人民幣疲弱影響基金反應

人民幣今年走勢疲弱，鄧嘉南指，人民幣走低與美國聯儲局變得鷹派有關，基於美元強勢，不排除人民幣會跌到7.1，他不擔心人民幣疲弱會影響新產品推出的反應，因基金是捕捉長綫的減碳能源轉型機遇，晉達亦樂意推出更多人民幣計價產品。

投資領域涵蓋三方面

晉達環球環境基金投資於推動全球低碳轉型的公司，捕捉減碳的結構性增長機遇，基金將至少70%資產淨值投資於透過可持續減碳為環境帶來正面改變的公司，投資領域主要涵蓋可再生能源、電氣化及資源效益三方面。

鄧嘉南解釋，可再生能源除涵蓋風電及太陽能，也包括電網及電力儲存；電氣化不等於電動車，公司集中在上中游尋找機會，即設備零部件供應商，也會留意無人駕駛相關的技軟件；至於資源效益，則圍繞使用那些原材料可以減碳，尋找化石燃料替代品等。

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記者：陳韻妍