  • 29°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 10:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【餐飲股】呷哺呷哺大升18%創七個月高　全新燒肉品牌「趁燒」於上海登場、未來3年門店將突破百間

股市 10:22 2022/09/26

分享：

分享：

【餐飲股】呷哺呷哺大升18%創七個月高　全新燒肉品牌「趁燒」於上海登場、未來3年門店將突破百間

主打單人火鍋的呷哺呷哺 （00520） 進軍燒烤範疇，推出全新燒肉品牌「趁燒」，其中國首家門店落戶上海日月光中心於9 月24 日正式開業。「趁燒」首批20餘家門店將落戶北上廣深等一線城市，目標未來3年門店數將突破百家。

呷哺呷哺今日大升18%，報5.6元，本月累升五成，創七個月高。

呷哺呷哺創始人兼董事長賀光啟指，趁燒還想成為燒烤賽道裡的頭部品牌，並將客單價定在了250元這條線上，遠高於人均60元的呷哺呷哺和150元的湊湊。選址方面，主要瞄準一線城市，趁燒首批門店將落戶北上廣深等一線城市，選址上主要選擇城市年輕人聚集的核心商圈，例如北京的國貿、三里屯、藍色港灣等。2024年起，重點選擇杭州、重慶、天津等一線、新一線城市。

趁燒的目標消費者主要是Z時代的年輕人，以「90後」、「95後」、「00後」為主要消費群體。

相關文章：

【餐飲股】呷哺呷哺8月營運復甦、下半年計劃開設100家門店

【業績｜餐飲股】牛角母企叙福樓上半年少賺73%至680萬　料疫苗接種理想、消費券推動本地消費快速復甦

【業績｜餐飲股】九毛九半年少賺69%　「太二」同店銷售按年跌23%

編輯：姚卓然

 

 

 

 

 

 

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

港股 餐飲 呷哺呷哺（00520） 燒肉 燒烤 火鍋 餐飲股 重慶 北京

上一篇文章

【可持續發展】晉達環球環境基金增設人民幣股份類別　 鄧嘉南：資金導航是支持ESG或能源轉換的有效方法

下一篇文章

【美元強勢】亞開行：亞洲國家或要以資本管制及干預匯市等行動　應對貨幣貶值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【0+3】國泰下周一起推里數兌換「標準賞」機票　涵蓋大阪、曼谷等8個旅遊熱點
【0+3】國泰下周一起推里數兌換「標準賞」機票　涵蓋大阪、曼谷等8個旅遊熱點
【新冠肺炎】美國藥廠輝瑞CEO時隔近月再確診新冠　此前已打4針疫苗
【新冠肺炎】美國藥廠輝瑞CEO時隔近月再確診新冠　此前已打4針疫苗
【換滙攻略】日本開關在即卻逢美元狂升　港人等返「鄉下」　幾時「唱YEN」好？
【換滙攻略】日本開關在即卻逢美元狂升　港人等返「鄉下」　幾時「唱YEN」好？
【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂
【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂
【港股夜期+ADR】英鎊危機滙豐ADR急瀉　恒指高位累跌逾7000點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】英鎊危機滙豐ADR急瀉　恒指高位累跌逾7000點（不斷更新）
【英鎊危機】德銀專家呼籲英倫銀行緊急大幅加息　以挽救危機
【英鎊危機】德銀專家呼籲英倫銀行緊急大幅加息　以挽救危機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款