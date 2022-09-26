【餐飲股】呷哺呷哺大升18%創七個月高　全新燒肉品牌「趁燒」於上海登場、未來3年門店將突破百間

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主打單人火鍋的呷哺呷哺 （00520） 進軍燒烤範疇，推出全新燒肉品牌「趁燒」，其中國首家門店落戶上海日月光中心於9 月24 日正式開業。「趁燒」首批20餘家門店將落戶北上廣深等一線城市，目標未來3年門店數將突破百家。
呷哺呷哺今日大升18%，報5.6元，本月累升五成，創七個月高。
呷哺呷哺創始人兼董事長賀光啟指，趁燒還想成為燒烤賽道裡的頭部品牌，並將客單價定在了250元這條線上，遠高於人均60元的呷哺呷哺和150元的湊湊。選址方面，主要瞄準一線城市，趁燒首批門店將落戶北上廣深等一線城市，選址上主要選擇城市年輕人聚集的核心商圈，例如北京的國貿、三里屯、藍色港灣等。2024年起，重點選擇杭州、重慶、天津等一線、新一線城市。
趁燒的目標消費者主要是Z時代的年輕人，以「90後」、「95後」、「00後」為主要消費群體。
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編輯：姚卓然
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