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【美元強勢】亞開行：亞洲國家或要以資本管制及干預匯市等行動　應對貨幣貶值

宏觀解讀 10:11 2022/09/26

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【美元強勢】亞開行：亞洲國家或要以資本管制及干預匯市等行動　應對貨幣貶值

美元持續強勢，日本上周逾24年來首次干預匯市，亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣認為，若美國聯儲局繼續大手加息，加上美元持續上升，亞洲國家領袖可能要選擇以資本管制及干預匯市等行動，作出應對。

曾擔任日本財政官員的淺川雅嗣指，聯儲局加息與美元強勢已對新興國家資本市場造成衝擊，當資金流持續波動，亞洲決策官員或需要採取措施，以加強本土的金融安全網。

日本入市干預日圓前獲美國默許？【下一頁】

他表示，雖然亞洲距離上次出現金融危機為時已久，但很多新興國家被迫透過加息，來壓抑資金外流情況，但代價是經濟放緩。「亞洲新興國家貨幣將繼續貶值，導致美元債務通脹下大幅上升，而這只可以透過加息去應對。」

大部分亞洲新興國家都有充夠的儲備作緩衝

淺川雅嗣稱，現時聯儲局的貨幣政策正常化步伐相當迅速，已對新興國家資本市場構成衝擊，而當美國加息時，新興國家的選擇匱乏，只能加息去阻止貨幣大幅貶值，因美元升值及其升值速度，已令亞洲國家感到不安。

英鎊兌美元跌3%曾穿1.04關　兌港元跌至8.2算【下一頁】

他指出，大部分亞洲新興國家都有充夠的儲備作緩衝，如充裕的經常帳盈餘及外匯儲備，去抵禦下一輪危機，而且這些國家可動力資本管制這個最後手段，例如馬來西西曾於亞洲金融風暴時實施資本管制，但目前仍未到要採取有關手段的局面。

亞洲開發銀行年會於9月26至30日舉行，淺川雅嗣相信，亞洲經濟前景，中國經濟增長放緩，美國迅速加息，疫情後帶來的挑戰等均是年會討論的主要議題。

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編輯：陳韻妍

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