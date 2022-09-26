▲ 【濠賭股】金沙高開12%、銀娛升7% 澳門最快10月底恢復內地客來訪、澳門賭牌本周起與博企磋商

澳門最快10月底恢復內地客來訪，濠賭股走高，金沙 （01928） 高開12.8%，報19.9元，銀娛 （00027） 升7%，報47元。

另外，澳博 （00880） 升一成，新濠 （00200） 升8.3%，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升半成。

澳門行政長官賀一誠日前表示，與中央開會後，決定恢復內地旅客赴澳的旅遊電子簽注及旅行團，預計需要1個月時間籌備，意味10月底或11月初才會落實。至於澳門對香港的隔離措施，則維持「7+3」不變。

至於澳門賭牌方面，賭牌公開競投委員會主席、澳門行政法務司司張永春表示，開標後的磋商工作正按時間安排、按預期有序順利推進，7間競投公司的代表均已在澳，競投委員會本周將正式開始與每間公司磋商及諮詢，內容將重點圍繞發展非博彩元素，以及鞏固澳門世界旅遊休閒中心的定位。

相關文章：

【放寬入境】澳門特首賀一誠：料10月底、11月初恢復內地旅客電子簽注及旅行團 四省一市旅行團先行

澳門賭牌競委會 本周起與博企磋商

【解碼｜澳門賭牌】高盛：若審議過程順利、料澳門最快11月初公布新賭牌結果 另料6大博企仍較具優勢

編輯：姚卓然