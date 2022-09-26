【濠賭股】金沙半日抽18%、銀娛升9%　澳門最快10月底恢復內地客來訪、富瑞：將壓抑十一黃金周表現

▲ 【濠賭股】金沙高開12%、銀娛升7% 澳門最快10月底恢復內地客來訪、澳門賭牌本周起與博企磋商

澳門最快10月底恢復內地「4省1市」旅行團到訪，並預告將放寬自由行旅遊電子簽注。澳門博彩股周一即時反彈，金沙中國 （01928） 半日大升18%，創逾半年高位，另一藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 升9%。

澳博控股 （00880） 升13%，永利澳門 （01128） 升9%，美高梅中國 （02282） 、新濠國際 （00200） 升7%。

澳門料旅客量恢復至每日約4萬人次 不足疫情前40%

澳門行政長官賀一誠周末會見傳媒稱，與中央開會後，決定一個月內籌備恢復內地赴澳旅行團，即10月底或11月初重啟，首階段將接待廣東省旅行團，其後擴大到浙江、江蘇、福建3省和上海市。賀一誠同日提及恢復旅遊電子簽注，但未有交代時間表。

富瑞指出，於疫情前，上述4省1市旅客佔澳門旅客量約57%，而今年首8個月，訪澳內地旅客量只及疫情前18%，而廣東旅客比例大增至73%。據澳門當局估計，訪澳旅客量可回升至每日4萬人次，較2020年、21年分別只有16,112和21,112人次明顯提高，但依然遠低於2019年的107,962人次。

富瑞：十一黃金周表現令人失望 後年賭收也難恢復至疫情前

富瑞認為，內地省市維持快速封鎖方式防止疫情本土爆發，短期內仍會嚇阻不少國民考慮出境旅遊，但預計逐步放寬簽注和檢疫安排，對澳門博彩行業都是正面發展。

不過，該行指出，最新安排反而會壓抑「十一黃金周」需求，預期該假期的營運表現將令人失望。富瑞預期，今年澳門賭收只及疫情前14%，即使預期明年賭收反彈2.29倍，但都只是疫情前46%，預計至2024年都只會恢復至6成左右。

選股方面，富瑞相對偏好銀娛、金沙，認為行業短線將維持虧損。

賭牌續期 澳門：本周正式與財團磋商及諮詢

在賭牌續期方面，賭牌公開競投委員會主席、澳門行政法務司司張永春表示，開標後的磋商工作正按時間安排、按預期有序順利推進，7間競投公司的代表均已在澳，競投委員會本周將正式開始與每間公司磋商及諮詢，內容將重點圍繞發展非博彩元素，以及鞏固澳門世界旅遊休閒中心的定位。

富瑞估計，現行6大牌主獲續牌機會呼聲高，但第7家入標財團加入爭逐會帶來不確定性，包括令市場思考當局會否要求現有財團與第7家入標者合併。

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編輯：姚卓然

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