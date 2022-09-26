  • 31°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】金沙半日抽18%、銀娛升9%　澳門最快10月底恢復內地客來訪、富瑞：將壓抑十一黃金周表現

股市 09:35 2022/09/26

分享：

分享：

【濠賭股】金沙高開12%、銀娛升7%　澳門最快10月底恢復內地客來訪、澳門賭牌本周起與博企磋商

澳門最快10月底恢復內地「4省1市」旅行團到訪，並預告將放寬自由行旅遊電子簽注。澳門博彩股周一即時反彈，金沙中國 （01928） 半日大升18%，創逾半年高位，另一藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 升9%。

澳博控股 （00880） 升13%，永利澳門 （01128） 升9%，美高梅中國 （02282） 、新濠國際 （00200） 升7%。

澳門料旅客量恢復至每日約4萬人次　不足疫情前40%

澳門行政長官賀一誠周末會見傳媒稱，與中央開會後，決定一個月內籌備恢復內地赴澳旅行團，即10月底或11月初重啟，首階段將接待廣東省旅行團，其後擴大到浙江、江蘇、福建3省和上海市。賀一誠同日提及恢復旅遊電子簽注，但未有交代時間表。

富瑞指出，於疫情前，上述4省1市旅客佔澳門旅客量約57%，而今年首8個月，訪澳內地旅客量只及疫情前18%，而廣東旅客比例大增至73%。據澳門當局估計，訪澳旅客量可回升至每日4萬人次，較2020年、21年分別只有16,112和21,112人次明顯提高，但依然遠低於2019年的107,962人次。

富瑞：十一黃金周表現令人失望　後年賭收也難恢復至疫情前

富瑞認為，內地省市維持快速封鎖方式防止疫情本土爆發，短期內仍會嚇阻不少國民考慮出境旅遊，但預計逐步放寬簽注和檢疫安排，對澳門博彩行業都是正面發展。

不過，該行指出，最新安排反而會壓抑「十一黃金周」需求，預期該假期的營運表現將令人失望。富瑞預期，今年澳門賭收只及疫情前14%，即使預期明年賭收反彈2.29倍，但都只是疫情前46%，預計至2024年都只會恢復至6成左右。

選股方面，富瑞相對偏好銀娛、金沙，認為行業短線將維持虧損。

賭牌續期　澳門：本周正式與財團磋商及諮詢

在賭牌續期方面，賭牌公開競投委員會主席、澳門行政法務司司張永春表示，開標後的磋商工作正按時間安排、按預期有序順利推進，7間競投公司的代表均已在澳，競投委員會本周將正式開始與每間公司磋商及諮詢，內容將重點圍繞發展非博彩元素，以及鞏固澳門世界旅遊休閒中心的定位。

富瑞估計，現行6大牌主獲續牌機會呼聲高，但第7家入標財團加入爭逐會帶來不確定性，包括令市場思考當局會否要求現有財團與第7家入標者合併。

相關文章：

【放寬入境】澳門特首賀一誠：料10月底、11月初恢復內地旅客電子簽注及旅行團　四省一市旅行團先行

澳門賭牌競委會 本周起與博企磋商

【解碼｜澳門賭牌】高盛：若審議過程順利、料澳門最快11月初公布新賭牌結果　另料6大博企仍較具優勢

編輯：姚卓然

【ET財智Talk】港股、美股即將齊齊穿底？滙豐劉紹文解構環球大熊市唯一自保法

大行報告 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 港股 賀一誠 博彩 旅行團
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土　聚焦美國PCE數據及儲局官員講話
【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土　聚焦美國PCE數據及儲局官員講話
【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂
【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂
【換滙攻略】日本開關在即卻逢美元狂升　港人等返「鄉下」　幾時「唱YEN」好？
【換滙攻略】日本開關在即卻逢美元狂升　港人等返「鄉下」　幾時「唱YEN」好？
【英鎊危機】德銀專家呼籲英倫銀行緊急大幅加息　以挽救危機
【英鎊危機】德銀專家呼籲英倫銀行緊急大幅加息　以挽救危機
【核武威脅】美續撑烏收復領土　已通知俄羅斯使用核武具體災難後果
【核武威脅】美續撑烏收復領土　已通知俄羅斯使用核武具體災難後果
【港股夜期+ADR】英鎊危機滙豐ADR急瀉　恒指高位累跌逾7000點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】英鎊危機滙豐ADR急瀉　恒指高位累跌逾7000點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款