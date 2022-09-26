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【英鎊走勢】滙豐渣打跌逾6%　英鎊兌美元跌3%曾穿1.04關創新低　兌港元跌至8.2算

股市 09:42 2022/09/26

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【英鎊走勢】滙豐渣打跌逾6%　英鎊兌美元跌3%曾穿1.04關　兌港元跌至8.2算

英國上周公布半世紀以來最大減稅方案，並預告明年將有更多減稅措施，市場明顯不受落，英鎊兌美元匯價跌為1971年首見，創歷史新低，英鎊兌美元單日再跌3%，一度跌破1.04關口，最低觸及1.0328，英鎊兌港元跌至8.2算。英鎊走低拖累滙豐 （00005） 曾跌7.2%，低見42.4元，現跌6.1%，報42.9元。渣打 （02888） 亦跌7%，報48.8元。有三成業務在英國的長實 （01113） 亦跌5.7%，報49.75元。

美元持續強勢，現升1%突破114關，一度升至114.67，續創廿年高。另外，歐元兌美元跌0.5%，報0.9637，再創廿年低。澳元兌美元匯率觸及0.6510美元，為2020年年中以來的最低水平。

亞洲貨幣方面，離岸人民幣兌美元跌0.3%，報7.1570，創2020年4月低。日圓兌美元則處143.68水平，未見太大波動。

英國財政大臣Kwasi Kwarteng上周公布一系列減稅措施，以提振經濟長期增長潛力，但措施被市場認為是當地近數十年最激進的減稅方案，市場預期政府擴大支出規模將令英鎊承壓。

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編輯：姚卓然

 

 

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