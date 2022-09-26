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【英鎊走勢】滙豐最多跌8%、長和跌半成創重組後新低　英鎊兌美元跌3%曾穿1.04、創新低　兌港元跌至8.2算

股市 11:48 2022/09/26

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【英鎊走勢】滙豐渣打跌逾6%　英鎊兌美元跌3%曾穿1.04關　兌港元跌至8.2算

英國上周公布半世紀以來最大減稅方案，市場明顯不受落，英鎊兌美元匯價不單日內自1971以來首次跌穿1.04，並且一路下行至低見1.0328，創出歷來新低。英鎊兌美元匯價走低，拖累HSBC滙豐 （00005） 股價低潛，低位見42元、跌逾8%。至上午11時38分，滙豐股價報42.1元，跌7.9%，成交增至12億元。

另一英資銀行股渣打集團 （02888） 也跌7%，暫報48.65元，成交4260萬元。

長和股價創2015年重組後以來新低

至於在英國有不少投資的長和 （00001） ，今早股價不斷走低，最新跌5%，報44.75元，為集團2015年重組後新低。同系長實 （01113） 跌10%，長建 （01038） 跌2%。

英鎊兌美元最新匯價回穩至1.0503水平，但日內仍貶值逾3%。兌港元匯價方面，英鎊今早低見8.15水平，最新報8.25。

英國減稅觸發股債匯「三殺」 中金：市場最擔憂這個原因，可見【下一頁】

美滙指數曾見114　人民幣走低、日圓相對穩定

美元持續強勢，今早最多升逾1%突破114關，一度升至114.67，續創廿年高。另外，歐元兌美元跌0.5%，報0.9637，再創廿年低。澳元兌美元匯率觸及0.6510美元，為2020年年中以來的最低水平。

亞洲貨幣方面，離岸人民幣兌美元跌0.3%，報7.1570，創2020年4月低。日圓兌美元則處143.68水平，未見太大波動。

英國財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）上周公布一系列減稅措施，以提振經濟長期增長潛力，但措施被市場認為是當地近數十年最激進的減稅方案，市場預期政府擴大支出和債務規模，將令英鎊承壓。

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編輯：姚卓然

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