【開市追揸沽】入境「0+3」VS 港銀加P 港股穿底點收科？（附time code）

滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、渣打 （02888） 等5間銀行上周溫和加P（最優惠利率），本港步入加息周期，市場料今次加P是試水溫，未來將加快步伐；政府上周五公布將本港入境措施改為「0+3」，恒指仍跌逾200點，收報17933點，今早或跟ADR繼續下挫。港股跌穿18235點底部後點收科？「0+3」能否刺激港股反彈？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

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00：25 - 港股今日焦點速覽

02：22 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：40 - 亞太股市早段市況速報

04：22 - 美滙指升至113 短期做美元定存無問題

06：59 - 暫時不建議投機沽美元持有其他貨幣

09：26 - 美國聯儲局利率會升至5厘

09：54 - 美股未見底趨勢向下 美股淡倉可推高止賺位

11：25 - 美股轉捩點：（1）憧憬利率見頂、（2）俄烏局勢有轉機

11：58 - 美股比港股更淡 估值貴殺傷力大

12：18 - 港股上日市況速覽+北水盤路

13：20 - 港股有機會大幅反彈 但非短時間內

14：40 - 勿於恒指18235點博反彈

16：19 - 等港股見恐慌情緒才博反彈 17000點水平非重要支持

16：54 - 港股史無前例跌穿250月綫 短線走勢不樂觀

18：41 - 國泰航空 （00293） 今年是不錯選擇 分注吸納或等回調買入

19：19 - 東瀛遊 （06882） 、專業旅運 （01235） 市值小僅投機炒作

21：05 - 經濟差、消費意欲低 憂旅行社復甦不似預期

22：56 - 國泰航空 （00293） 有機會受累經濟衰退憂慮跌至8元

25：42 - 縱橫遊 （08069） 配股可追入？

27：35 - 港股開市前市況速報

28：32 - 澳門與全面復甦距離遠 濠賭股宜趁好消息食糊

33：23 - ET一周開倉：美團 （03690） 、太古A （00019）

38：12 - 港股、A股開市初段市況速報

38：54 - 觀眾問股：國泰 （00293） 9元有一手怎部署？短期目標多少？中綫可以睇好？

40：38 - 觀眾問股：電動車股首選邊隻？咩價位可買入、長綫和短綫如何部署？

44：51 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 走勢點睇？兩隻都有貨可上望多少？

46：11 - 港股、A股開市初段市況跟進

47：19 - 港股短綫或出現「挾淡倉」

48：47 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 48元有貨點算？

51：57 - 攜程 （09961） 、同程旅遊 （00780） 現水平不宜博

55：05 - 港股、A股開市初段市況速報

55：30 - 觀眾問股：美團 （03690） 可以低撈？

56：24 - 美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 走勢似反彈

58：53 - ATM宜分注吸納 只可小注博

59：16 - 港股反彈不建議開淡倉 宜留意反彈原因

1：00：34 - 觀眾問股：月供/分注吸納港股有咩揀？

1：02：05 - 觀眾問股：美股淡倉比港股淡倉更值博？

1：05：01 - 美股淡倉選AXS Short Innovation Daily ETF（SARK.US） 旗下很多持股「唔穩陣」

1：06：50 - 美股留意恐慌指數（VIX） 隨時出現恐慌性拋售

1：07：26 - 港股開市初段市況速報

1：07：44 - 消息股：中國神華 （01088） 、香港興業國際 （00480） 、小鵬汽車 （09868） 、國泰航空 （00293） 、縱橫遊 （08069） 、藥明生物 （02269）

1：09：35 - 財經日誌提提你

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責任編輯：何美澄