  • 31°C
香港時間 : 2022926日 (週一) 12:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開市追揸沽】入境「0+3」VS 港銀加P 港股穿底點收科？（附time code）

股市 11:35 2022/09/26

分享：

分享：

滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、渣打 （02888） 等5間銀行上周溫和加P（最優惠利率），本港步入加息周期，市場料今次加P是試水溫，未來將加快步伐；政府上周五公布將本港入境措施改為「0+3」，恒指仍跌逾200點，收報17933點，今早或跟ADR繼續下挫。港股跌穿18235點底部後點收科？「0+3」能否刺激港股反彈？獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你評市論股。

Time code
00：25 - 港股今日焦點速覽　
02：22 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：40 - 亞太股市早段市況速報
04：22 - 美滙指升至113    短期做美元定存無問題
06：59 - 暫時不建議投機沽美元持有其他貨幣     
09：26 - 美國聯儲局利率會升至5厘
09：54 - 美股未見底趨勢向下   美股淡倉可推高止賺位
11：25 - 美股轉捩點：（1）憧憬利率見頂、（2）俄烏局勢有轉機
11：58 - 美股比港股更淡    估值貴殺傷力大
12：18 - 港股上日市況速覽+北水盤路
13：20 - 港股有機會大幅反彈    但非短時間內
14：40 - 勿於恒指18235點博反彈
16：19 - 等港股見恐慌情緒才博反彈    17000點水平非重要支持
16：54 - 港股史無前例跌穿250月綫    短線走勢不樂觀
18：41 - 國泰航空 （00293） 今年是不錯選擇     分注吸納或等回調買入
19：19 - 東瀛遊 （06882） 、專業旅運 （01235） 市值小僅投機炒作
21：05 - 經濟差、消費意欲低    憂旅行社復甦不似預期
22：56 - 國泰航空 （00293） 有機會受累經濟衰退憂慮跌至8元
25：42 - 縱橫遊 （08069） 配股可追入？
27：35 - 港股開市前市況速報
28：32 - 澳門與全面復甦距離遠    濠賭股宜趁好消息食糊
33：23 - ET一周開倉：美團 （03690） 、太古A （00019）
38：12 - 港股、A股開市初段市況速報
38：54 - 觀眾問股：國泰 （00293） 9元有一手怎部署？短期目標多少？中綫可以睇好？
40：38 - 觀眾問股：電動車股首選邊隻？咩價位可買入、長綫和短綫如何部署？
44：51 - 觀眾問股：銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 走勢點睇？兩隻都有貨可上望多少？
46：11 - 港股、A股開市初段市況跟進
47：19 - 港股短綫或出現「挾淡倉」
48：47 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 48元有貨點算？
51：57 - 攜程 （09961） 、同程旅遊 （00780） 現水平不宜博
55：05 - 港股、A股開市初段市況速報
55：30 - 觀眾問股：美團 （03690） 可以低撈？
56：24 - 美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 走勢似反彈
58：53 - ATM宜分注吸納     只可小注博
59：16 - 港股反彈不建議開淡倉    宜留意反彈原因
1：00：34 - 觀眾問股：月供/分注吸納港股有咩揀？
1：02：05 - 觀眾問股：美股淡倉比港股淡倉更值博？
1：05：01 - 美股淡倉選AXS Short Innovation Daily ETF（SARK.US）   旗下很多持股「唔穩陣」
1：06：50 - 美股留意恐慌指數（VIX）　隨時出現恐慌性拋售
1：07：26 - 港股開市初段市況速報
1：07：44 - 消息股：中國神華 （01088） 、香港興業國際 （00480） 、小鵬汽車 （09868） 、國泰航空 （00293） 、縱橫遊 （08069） 、藥明生物 （02269）
1：09：35 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：何美澄

欄名 : 開市追揸沽

最新專欄文章 更多

【開市追揸沽】聚焦美國議息結果 濠賭股爭賭牌點睇？（附Time code）
2022/09/19
【開市追揸沽】聚焦美國議息結果 濠賭股爭賭牌點睇？（附Time code）
【開市追揸沽】恒指下一站多少 美國CPI出爐怎部署？（附Time code）
2022/09/13
【開市追揸沽】恒指下一站多少 美國CPI出爐怎部署？（附Time code）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（9月13日-16日）
2022/09/09
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（9月13日-16日）
【開市追揸沽】比亞迪股神沽貨VS銷售亮麗 能源危機、大市點睇（附Time Code）
2022/09/05
【開市追揸沽】比亞迪股神沽貨VS銷售亮麗 能源危機、大市點睇（附Time Code）
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（9月5日-9月9日）
2022/09/02
【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告　做好開市準備（9月5日-9月9日）
香港興業（00480） 騰訊控股（00700） 同程旅行（00780） 攜程集團－S（09961） 金沙中國有限公司（01928） 太古股份公司 A（00019） 美團－W（03690） 銀河娛樂（00027） 縱橫遊控股（08069） 盈富基金（02800）

上一篇文章

【LUNA】國際刑警組織向Terra創辦人Do Kwon 發出「紅色通緝令」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【核武威脅】美續撑烏收復領土　已通知俄羅斯使用核武具體災難後果
【核武威脅】美續撑烏收復領土　已通知俄羅斯使用核武具體災難後果
【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂
【香港通關】東瀛遊禤國全：好耐未見過分行排隊　日本一面倒最受港人歡迎、料迎報復式旅遊　惟仍有一擔憂
【英鎊危機】德銀專家呼籲英倫銀行緊急大幅加息　以挽救危機
【英鎊危機】德銀專家呼籲英倫銀行緊急大幅加息　以挽救危機
【換滙攻略】日本開關在即卻逢美元狂升　港人等返「鄉下」　幾時「唱YEN」好？
【換滙攻略】日本開關在即卻逢美元狂升　港人等返「鄉下」　幾時「唱YEN」好？
【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土　聚焦美國PCE數據及儲局官員講話
【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土　聚焦美國PCE數據及儲局官員講話
【港股夜期+ADR】英鎊危機滙豐ADR急瀉　恒指高位累跌逾7000點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】英鎊危機滙豐ADR急瀉　恒指高位累跌逾7000點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款