【汽車股】東風獲控股股東以4.68元增持552.6萬股H股

▲ 【汽車股】東風控股股東以4.68元增持公司552.6萬股H股

東風 （00489） 公布，近期獲控股股東東風汽車集團告知其有意於公開市場增持公司H股股份，截至9月23日，東風汽車通過港股通以平均每股價格約4.68元增持公司552.6萬股H股股份，涉資2,586.2萬元。

在增持前，東風汽車直接及間接持有公司股份約579.9萬股，佔總股數約67.30%。其中持有內資股約576萬股，佔總股份約66.86%，持有本公司H股3848萬股，佔總股份約0.45%。而在上述增持後，東風汽車直接及間接持有公司股份增至580.4萬股，佔總股數約67.37%。其中持有公司內資股約576萬股，佔總股份約66.86%，持有公司H股4400.6萬股，佔總股份約0.51%。

基於對公司前景的信心及長期投資價值的認可，東風汽車將適時地繼續增持公司H股。公司也將會繼續關注東風汽車增持情況並在適

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編輯：姚卓然