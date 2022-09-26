【港股市況】滙豐ADR較港低逾3%　恒指黑期跌約132點、道指期貨跌19點（不斷更新）

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【開市追揸沽】入境「0+3」VS 港銀加P 港股穿底點收科？（歡迎觀眾問股）
美股上周五續挫，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約237點，恒指料開報17696點。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，較港收市價低1.49元或3.3%。騰訊 （00700） ADR折合報273.72元，較港收市價低1.28元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.32元，較港收市價低1.08元或1.4%。
【09：13】期指開報17710點，跌189點或1.1%。
【08：51】【汽車股】東風控股股東以4.68元增持公司552.6萬股H股
【08：46】祥生控股 （02599） 今早復牌。
【08：26】本港資訊科技解決方案供應商數科集團 （02350） 今日首掛，上周五於富途暗盤曾高見1.1元，較招股價高29.4%，最終收報0.91元，升7.1%。
【新股IPO】數科集團2350暗盤升29%後收窄 最多收升7%、一手帳面賺300元
【08：18】恒指黑期跌約132點，報17800點；道指期貨跌19點，報29650點。
【07：59】【回購】藥明生物擬回購最多23.4億元股份
【07：45】【新股IPO】零跑汽車9863據報下限48元定價
【07：45】港股ADR收報17696點，跌237點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，較港收市價低1.49元或3.3%。騰訊 （00700） ADR折合報273.72元，較港收市價低1.28元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.32元，較港收市價低1.08元或1.4%。
【07：30】美股上周五下挫。儲局連環大幅加息後，環球貨幣大戰再起，英鎊恐慌瀉近3.5%，資金續流入美元，美滙指數升穿113關口，道指失守3萬關。道指最多瀉826點，收市跌486點，報29590點；標指跌64點，報3693點；納指跌198點或1.8%，報10867點。
責任編輯︰梁浩碩