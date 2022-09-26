【港股市況】滙豐曾挫7%　濠賭股造好、澳門將恢復赴澳門內地團　恒指低開151點早段倒升（不斷更新）

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【Morning精點】日本開關在即幾時唱YEN好？ 綠置居麗翠苑2房大執、中島吧檯如置身酒店
美股上周五續挫，港股承接低開約150點。澳門將恢復赴澳門內地團，濠賭股造好，金沙 （01928） 升近13%，銀娛 （00027） 升7%，滙豐 （00005） 跌逾4%，恒指低開151點，開報17781點；科指跌0.9%，報3556點。
【09：52】港股早段倒升約50點，報17983點，升49點；科指升1.7%，報3650點。
【09：41】三桶油下挫，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油跌逾3%；中石化 （00386） 跌逾1%。
【09：36】大市早段跌幅收窄至100點內，報17841點，跌92點；科指升0.5%，報3607點。
【09：36】【濠賭股】金沙高開12%、銀娛升7% 澳門最快10月底恢復內地客來訪、澳門賭牌本周起與博企磋商
【09：33】阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 破底低見273.2元後轉升1%；美團 （03690） 升逾1%。
【09：32】滙豐 （00005） 開市後跌7%，低見42.4元。渣打 （02888） 跌逾7%，低見48.2元。
【09：26】旅遊相關股續上，東瀛遊 （06882） 升近4%；縱橫遊 （08069） 升9%；專業旅運 （01235） 升逾3%。另外，國泰 （00293） 升0.6%。
【香港旅遊社】縱橫遊上周五落鑊炒起即配股籌1440萬元 配售價0.15元折讓近20%
【09：25】【新股IPO】數科集團2350首掛高開5.9% 一手帳面賺250元
【09：23】澳門將恢復赴澳門內地團，濠賭股造好，金沙 （01928） 升近13%，銀娛 （00027） 升7%，滙豐 （00005） 跌逾4%，恒指低開151點，開報17781點；科指跌0.9%，報3556點。
【放寬入境】澳門特首賀一誠：料10月底、11月初恢復內地旅客電子簽注及旅行團 四省一市旅行團先行
【09：13】期指開報17710點，跌189點或1.1%。
【08：51】【汽車股】東風控股股東以4.68元增持公司552.6萬股H股
【08：46】祥生控股 （02599） 今早復牌。
【08：26】本港資訊科技解決方案供應商數科集團 （02350） 今日首掛，上周五於富途暗盤曾高見1.1元，較招股價高29.4%，最終收報0.91元，升7.1%。
【新股IPO】數科集團2350暗盤升29%後收窄 最多收升7%、一手帳面賺300元
【08：18】恒指黑期跌約132點，報17800點；道指期貨跌19點，報29650點。
【07：59】【回購】藥明生物擬回購最多23.4億元股份
【07：45】【新股IPO】零跑汽車9863據報下限48元定價
【07：45】港股ADR收報17696點，跌237點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，較港收市價低1.49元或3.3%。騰訊 （00700） ADR折合報273.72元，較港收市價低1.28元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.32元，較港收市價低1.08元或1.4%。
【07：30】美股上周五下挫。儲局連環大幅加息後，環球貨幣大戰再起，英鎊恐慌瀉近3.5%，資金續流入美元，美滙指數升穿113關口，道指失守3萬關。道指最多瀉826點，收市跌486點，報29590點；標指跌64點，報3693點；納指跌198點或1.8%，報10867點。
責任編輯︰梁浩碩