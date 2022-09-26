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【港股市況】滙豐大挫8%藍籌最差　濠賭股報復式反彈、金沙抽升18%　恒指半日升30點（不斷更新）

股市 12:03 2022/09/26

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港股市況不斷更新

港股半日反覆向好。英鎊下挫，滙豐 （00005） 跌8%；渣打 （02888） 跌逾7%；長和 （00001） 跌逾5%破底。澳門最快10月底恢復內地團，濠賭股報復式反彈，其中金沙 （01928） 升逾18%；銀娛 （00027） 升9%。科技股反彈，美團 （03690） 升近5%；騰訊 （00700） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。恒指低開151點，其後走勢反覆，恒指半日升30點，報17964點，成交539億元。科指升2.4%，報3675點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：04】【0+3】瑞銀：0+3或令本地零售支出大跌雙位數　維持本港全年GDP增長0.2%不變　

【12：00】英鎊下挫，滙豐 （00005） 跌8%；渣打 （02888） 跌逾7%；長和 （00001） 跌逾5%破底。澳門最快10月底恢復內地團，濠賭股報復式反彈，其中金沙 （01928） 升逾18%；銀娛 （00027） 升9%。科技股反彈，美團 （03690） 升近5%；騰訊 （00700） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。恒指半日升30點，報17964點，成交539億元。科指升2.4%，報3675點。

【11：50】煤炭股逆市下跌，中煤能源 （01898） 跌逾3%；神華 （01088） 跌2%；兗礦能源 （01171） 跌逾1%；兗煤澳大利亞 （03668） 跌逾12%。

【11：45】港股中午收市前升約20點，報17953點。

【11：40】【0+3】瑞銀：維持本港全年GDP增長0.2%不變　「0+3」利外遊、卻或令本地零售支出大跌雙位數

【11：38】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升逾2%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌近0.1%；深證升0.7%；創業板指升1.8%。

【11：15】大市又轉跌，最新20點，報17912點；科指升1.7%，報3650點。

【11：14】國泰 （00293） 高開低走，最新逆市回吐0.2%，低見8.9元。

【0+3】國泰航空下午2時起推里數兌換「標準賞」機票　涵蓋大阪、曼谷等8個旅遊熱點

【11：10】滙豐 （00005） 尋低，一度跌8%低見42元，最新報42.3元，成交10.4億元，個股拖累大市約115點。

【滙豐HSBC】惠譽上調香港上海滙豐銀行評級展望至「穩定」　評級續高母企一級、看好加息有利盈利能力

【10：58】滙豐 （00005） 跌逾7%，報42.35元見日內低位。

【10：57】長實 （01113） 最新逆市跌近7%，低見49.05元。

【10：51】新世界 （00017） 最新跌逾3%，破底低見24.2元。

【10：48】內房股上揚，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 升0.5%；龍湖 （00960） 升逾4%。

【10：38】金沙 （01928） 升幅擴大至逾16%，高見20.65元；銀娛 （00027） 升逾9%，高見48.45元。

【10：29】美團 （03690） 升6%，高見170.6元；騰訊 （00700） 升近4%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【10：28】滙豐 （00005） 、石油石化股下跌，科技股、濠賭股造好，港股走勢反覆，最新再升逾百點，報18048點，升115點；科指升2.7%，報3687點。

【10：25】【餐飲股】呷哺呷哺大升18%創七個月高　全新燒肉品牌「趁燒」於上海登場、未來3年門店將突破百間

【10：24】小鵬汽車 （09868） 升幅擴大至一成，高見56.8元。蔚來 （09866） 升0.7%；理想汽車 （02015） 升逾5%。

【10：14】中石油 （00857） 跌幅略擴大至逾4%，低見3.28元。原油期貨上周五急跌，其中紐約期油跌破80美元，跌5.7%。

【10：13】恒指最新轉跌6點，報17926點。

【10：13】BC科技 （00863） 升逾3成，高見4.54元，成交427.8萬元。

【10：07】本港地產股逆市向下，恒地 （00012） 跌1%破底；新地 （00016） 跌0.6%；新世界 （00017） 跌2%破底；信置 （00083） 跌0.2%；長實 （01113） 跌逾4%。

【10：06】大市升幅再擴大至百點，重上18000點。

【10：04】美團 （03690） 最新升逾4%；騰訊 （00700） 升近3%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【10：01】滙豐 （00005） 最新跌逾6%；渣打 （02888） 跌逾7%。另外，恒生 （00011） 跌0.6%；東亞 （00023） 跌逾1%；中銀香港 （02388） 則升近1%。

【英鎊走勢】英鎊兌美元跌3%曾穿1.04關　兌港元跌至8.2算

【09：58】小鵬汽車 （09868） 升近8%，高見56.15元。

【電動車】小鵬汽車獲董事長何小鵬增持220萬股ADR　平均價13.58美元、涉資2.33億港元

【09：52】港股早段倒升約50點，報17983點，升49點；科指升1.7%，報3650點。

【09：41】三桶油下挫，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油跌逾3%；中石化 （00386） 跌逾1%。

【09：36】大市早段跌幅收窄至100點內，報17841點，跌92點；科指升0.5%，報3607點。

【09：36】【濠賭股】金沙高開12%、銀娛升7%　澳門最快10月底恢復內地客來訪、澳門賭牌本周起與博企磋商

【09：33】阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 破底低見273.2元後轉升1%；美團 （03690） 升逾1%。

【09：32】滙豐 （00005） 開市後跌7%，低見42.4元，為表現最差藍籌。渣打 （02888） 跌逾7%，低見48.2元。

【09：26】旅遊相關股續上，東瀛遊 （06882） 升近4%；縱橫遊 （08069） 升9%；專業旅運 （01235） 升逾3%。另外，國泰 （00293） 升0.6%。

【香港旅遊社】縱橫遊上周五落鑊炒起即配股籌1440萬元　配售價0.15元折讓近20%

【09：25】【新股IPO】數科集團2350首掛高開5.9%　一手帳面賺250元

【09：23】澳門將恢復赴澳門內地團，濠賭股造好，金沙 （01928） 升近13%，銀娛 （00027） 升7%，滙豐 （00005） 跌逾4%，恒指低開151點，開報17781點；科指跌0.9%，報3556點。

【放寬入境】澳門特首賀一誠：料10月底、11月初恢復內地旅客電子簽注及旅行團　四省一市旅行團先行

【09：13】期指開報17710點，跌189點或1.1%。

【08：51】【汽車股】東風控股股東以4.68元增持公司552.6萬股H股

【08：46】祥生控股 （02599） 今早復牌。

【08：26】本港資訊科技解決方案供應商數科集團 （02350） 今日首掛，上周五於富途暗盤曾高見1.1元，較招股價高29.4%，最終收報0.91元，升7.1%。

【新股IPO】數科集團2350暗盤升29%後收窄　最多收升7%、一手帳面賺300元

【08：18】恒指黑期跌約132點，報17800點；道指期貨跌19點，報29650點。

【07：59】【回購】藥明生物擬回購最多23.4億元股份

【07：45】【新股IPO】零跑汽車9863據報下限48元定價

【07：45】港股ADR收報17696點，跌237點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，較港收市價低1.49元或3.3%。騰訊 （00700） ADR折合報273.72元，較港收市價低1.28元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.32元，較港收市價低1.08元或1.4%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下挫。儲局連環大幅加息後，環球貨幣大戰再起，英鎊恐慌瀉近3.5%，資金續流入美元，美滙指數升穿113關口，道指失守3萬關。道指最多瀉826點，收市跌486點，報29590點；標指跌64點，報3693點；納指跌198點或1.8%，報10867點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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