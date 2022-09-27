【港股夜期+ADR】夜期轉跌34點　滙豐ADR僅高港0.5%（不斷更新）

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全球走勢繫於英鎊表現，尤其是英倫銀行取態，若英鎊續跌，則不利環球股市，市場預期英倫銀行將有聲明，帶動英鎊倒升，夜期亦一度反彈，不過，英倫銀行僅發表聲明，未有緊急動作，表示貨幣政策委員會將在下次11月會議上對英國政府財政計畫和英鎊貶值的影響進行「全面評估」，並「採取相應行動」，貨幣政策委員會將毫不猶豫地需要多少就調整多少利率，以使通脹率在中期內可持續地回到2%的目標。

夜期跌34點，收報17843點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 42.45 +0.5% 騰訊ADR 282.59 -0.2% 美團ADR 166.89 -0.4% 阿里巴巴美股 77.43 -1.6%

北水全日淨流出1.3億元 買藥明沽中海油

北水錄得1.3億元的輕微淨流出，扭轉連續4個交易日淨流入勢頭。藥明生物 （02269） 錄得2.5億元淨流入，理想汽車 （02015） 及美團 （03690） 分別錄得1.4億元及0.9億元淨流入。北水淨流出方面，中海油 （00883） 及中國神華 （01088） 分別錄得3.6億元及1.4億元淨沽盤。

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英鎊下挫滙豐跌逾7% 恒指全日反覆跌78點

港股反覆向下，英鎊下挫，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 挫逾7%；科技股力撐，美團 （03690） 升逾4%，騰訊 （00700） 升近3%；澳門將恢復內地團，濠賭股逆市造好，其中藍籌股金沙 （01928） 升逾15%，銀娛 （00027） 升逾7%。恒指低開151點，其後走勢反覆曾轉升，恒指全日最終跌78點，收報17855點，成交增至1043億元。科指跑贏，升1.6%，報3647點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 167.50 +4.5 +55 -35 騰訊 283.20 +3.0 +40 9 京東 210.00 +2.4 +13 -152 長實 48.20 -8.6 -15 8 中海油 9.65 -5.6 -16 5 滙豐 42.25 -7.6 -112 8

分析文章︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌34點，收報17843點。

【22：39】夜期亦反彈77點

【21：45】恒指夜期升11點，報17888點。

【18：15】恒指夜期跌85點，報17792點。

【16：13】【業績｜信貸】Aeon信貸半年多賺3%、股息率達8.7厘 看好放寬檢疫可起良性循環

【16：10】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 挫逾7%，其中滙豐個股拖累大市112點；科技股力撐，美團 （03690） 升逾4%，騰訊 （00700） 升近3%；澳門將恢復內地團，濠賭股逆市造好，其中藍籌股金沙 （01928） 升逾15%，銀娛 （00027） 升逾7%。恒指跌78點，收報17855點，成交增至1043億元。科指跑贏，升1.6%，報3647點。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

【16：03】【英鎊危機】摩通：英取消調高企業稅可抵銷英鎊貶值逾一成的影響 續維持長建及電能「增持」評級

【16：00】恒指U盤前跌47點，報17886點。

【15：41】大市收市前再度轉升，報17937點，升3點。

【15：28】美股期貨轉升，恒指跌幅收窄至約60點，報17871點；科指升1.5%，報3644點。

【15：10】歐洲股市開市後，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 最新分別跌逾7%。

【15：06】港股尾市跌幅略為收窄，恒指最新跌約100點，報17829點，跌103點；科指升1.3%，報3634點。

【14：59】領展 （00823） 跌逾4%，低見58.3元。

【14：30】港股跌幅進一步擴大，最新跌近200點，報17737點，科指升0.4%，報3604點。

【14：27】【電動車】小鵬汽車升7% 內地延長免徵新能源汽車購置稅至明年底

【14：21】恒指跌約135點，報17797點，跌穿17800點關口，科指升幅收窄至0.8%，報3619點。

【14：20】阿里巴巴 （09988） 最新轉跌0.2%，報78.25元。

【14：17】廣聯工程 （01413） 最新瀉61%，破底低見0.14元，成交1818萬元。

【14：16】國泰 （00293） 跌幅午後擴大至2%，低見8.67元。

【14：15】油價續跌，兩桶油最新跌5%。

【國際油價】中海油、中石油跌逾半成 布油失守85美元創近今年低

【14：11】新股數科集團 （02350） 午後跌幅擴大，最新報0.7元，潛水逾17%。

【14：08】恒指最新跌近100點，報17842點，跌90點；科指升1.4%，報3639點。

【14：06】和電 （00215） 股價逆市升一成，高見1.25元，成交2327萬元。

【14：05】渣打 （02888） 午後亦跌逾8%，低48元。

【13：27】濠賭股午後續維持升勢，藍籌股金沙 （01928） 升逾17%，銀娛 （00027） 升逾8%，分別為表現最好藍籌。另外，永利 （01128） 升逾8%；美高梅 （02282） 升逾6%；澳博 （00880） 升近12%；新濠 （00200） 升逾6%。

【13：23】黃金相關股下挫，招金 （01818） 跌逾6%；紫金 （02899） 挫近一成，破底低見7.56元；山東黃金 （01787） 跌近4%。

【13：20】廣聯工程 （01413） 股價挫逾36%，破底低見0.228元，成交1223萬元。

【13：19】科技股撐市，美團 （03690） 升近5%；騰訊 （00700） 升逾3%；阿里巴巴 （09988） 升1%。

【13：14】友邦 （01299） 午後跌逾1%，破底低見68元。

【13：08】長實 （01113） 跌一成，低見47.35元；長和 （00001） 跌近6%，低見44.35元破底。

【13：07】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 分別跌逾4%，中石化 （00386） 亦跌3%。

【13：06】大市跌幅擴大至約70點，報17861點。

【13：04】滙豐 （00005） 午後進一步向下，跌8.8%，低見41.7元；渣打 （02888） 跌近8%。

【13：01】【互聯網監管】文旅部擬規定：網上直播表演節目須「延時」直播 加強彈幕實時監控

【13：00】港股午後初段轉跌約15點，報17917點，科指升2.1%，報3663點。

【12：44】【手遊股】騰訊網易：未成年人國慶假期前後每日手遊限玩1小時 騰訊半日升4%

【12：38】AEON （00900） 中期純利1.8億元，按年升2.6%，派中期息22仙。

【12：37】時代集團控股 （01023） 公布截至6月底止年度，錄得純利1.1億元，相對去年同期錄得虧損1.5億元，派末期息4仙，另派特別股息2仙。

【12：31】【中國市場】MSCI魏震：動盪市可配置A股 5年間利用互聯互通部署A股的淨流入額逾2000億美元

【12：23】【台海局勢】外資大行據報就台灣局勢 評估兩岸市場應急方案

【12：04】【0+3】瑞銀：0+3或令本地零售支出大跌雙位數 維持本港全年GDP增長0.2%不變

【12：00】英鎊下挫，滙豐 （00005） 跌8%；渣打 （02888） 跌逾7%；長和 （00001） 跌逾5%破底。澳門最快10月底恢復內地團，濠賭股報復式反彈，其中金沙 （01928） 升逾18%；銀娛 （00027） 升9%。科技股反彈，美團 （03690） 升近5%；騰訊 （00700） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。恒指半日升30點，報17964點，成交539億元。科指升2.4%，報3675點。

【11：50】煤炭股逆市下跌，中煤能源 （01898） 跌逾3%；神華 （01088） 跌2%；兗礦能源 （01171） 跌逾1%；兗煤澳大利亞 （03668） 跌逾12%。

【11：45】港股中午收市前升約20點，報17953點。

【11：40】【0+3】瑞銀：維持本港全年GDP增長0.2%不變 「0+3」利外遊、卻或令本地零售支出大跌雙位數

【11：38】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%；小米 （01810） 升逾3%；京東 （09618） 升逾2%。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌近0.1%；深證升0.7%；創業板指升1.8%。

【11：15】大市又轉跌，最新20點，報17912點；科指升1.7%，報3650點。

【11：14】國泰 （00293） 高開低走，最新逆市回吐0.2%，低見8.9元。

【0+3】國泰航空下午2時起推里數兌換「標準賞」機票 涵蓋大阪、曼谷等8個旅遊熱點

【11：10】滙豐 （00005） 尋低，一度跌8%低見42元，最新報42.3元，成交10.4億元，個股拖累大市約115點。

【滙豐HSBC】惠譽上調香港上海滙豐銀行評級展望至「穩定」 評級續高母企一級、看好加息有利盈利能力

【10：58】滙豐 （00005） 跌逾7%，報42.35元見日內低位。

【10：57】長實 （01113） 最新逆市跌近7%，低見49.05元。

【10：51】新世界 （00017） 最新跌逾3%，破底低見24.2元。

【10：48】內房股上揚，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%；碧桂園 （02007） 升逾3%；雅居樂 （03383） 升0.5%；龍湖 （00960） 升逾4%。

【10：38】金沙 （01928） 升幅擴大至逾16%，高見20.65元；銀娛 （00027） 升逾9%，高見48.45元。

【10：29】美團 （03690） 升6%，高見170.6元；騰訊 （00700） 升近4%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%。

【10：28】滙豐 （00005） 、石油石化股下跌，科技股、濠賭股造好，港股走勢反覆，最新再升逾百點，報18048點，升115點；科指升2.7%，報3687點。

【10：25】【餐飲股】呷哺呷哺大升18%創七個月高 全新燒肉品牌「趁燒」於上海登場、未來3年門店將突破百間

【10：24】小鵬汽車 （09868） 升幅擴大至一成，高見56.8元。蔚來 （09866） 升0.7%；理想汽車 （02015） 升逾5%。

【10：14】中石油 （00857） 跌幅略擴大至逾4%，低見3.28元。原油期貨上周五急跌，其中紐約期油跌破80美元，跌5.7%。

【10：13】恒指最新轉跌6點，報17926點。

【10：13】BC科技 （00863） 升逾3成，高見4.54元，成交427.8萬元。

【10：07】本港地產股逆市向下，恒地 （00012） 跌1%破底；新地 （00016） 跌0.6%；新世界 （00017） 跌2%破底；信置 （00083） 跌0.2%；長實 （01113） 跌逾4%。

【10：06】大市升幅再擴大至百點，重上18000點。

【10：04】美團 （03690） 最新升逾4%；騰訊 （00700） 升近3%；阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【10：01】滙豐 （00005） 最新跌逾6%；渣打 （02888） 跌逾7%。另外，恒生 （00011） 跌0.6%；東亞 （00023） 跌逾1%；中銀香港 （02388） 則升近1%。

【英鎊走勢】英鎊兌美元跌3%曾穿1.04關 兌港元跌至8.2算

【09：58】小鵬汽車 （09868） 升近8%，高見56.15元。

【電動車】小鵬汽車獲董事長何小鵬增持220萬股ADR 平均價13.58美元、涉資2.33億港元

【09：52】港股早段倒升約50點，報17983點，升49點；科指升1.7%，報3650點。

【09：41】三桶油下挫，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油跌逾3%；中石化 （00386） 跌逾1%。

【09：36】大市早段跌幅收窄至100點內，報17841點，跌92點；科指升0.5%，報3607點。

【09：36】【濠賭股】金沙高開12%、銀娛升7% 澳門最快10月底恢復內地客來訪、澳門賭牌本周起與博企磋商

【09：33】阿里巴巴 （09988） 跌0.6%；騰訊 （00700） 破底低見273.2元後轉升1%；美團 （03690） 升逾1%。

【09：32】滙豐 （00005） 開市後跌7%，低見42.4元，為表現最差藍籌。渣打 （02888） 跌逾7%，低見48.2元。

【09：26】旅遊相關股續上，東瀛遊 （06882） 升近4%；縱橫遊 （08069） 升9%；專業旅運 （01235） 升逾3%。另外，國泰 （00293） 升0.6%。

【香港旅遊社】縱橫遊上周五落鑊炒起即配股籌1440萬元 配售價0.15元折讓近20%

【09：25】【新股IPO】數科集團2350首掛高開5.9% 一手帳面賺250元

【09：23】澳門將恢復赴澳門內地團，濠賭股造好，金沙 （01928） 升近13%，銀娛 （00027） 升7%，滙豐 （00005） 跌逾4%，恒指低開151點，開報17781點；科指跌0.9%，報3556點。

【放寬入境】澳門特首賀一誠：料10月底、11月初恢復內地旅客電子簽注及旅行團 四省一市旅行團先行

【09：13】期指開報17710點，跌189點或1.1%。

【08：51】【汽車股】東風控股股東以4.68元增持公司552.6萬股H股

【08：46】祥生控股 （02599） 今早復牌。

【08：26】本港資訊科技解決方案供應商數科集團 （02350） 今日首掛，上周五於富途暗盤曾高見1.1元，較招股價高29.4%，最終收報0.91元，升7.1%。

【新股IPO】數科集團2350暗盤升29%後收窄 最多收升7%、一手帳面賺300元

【08：18】恒指黑期跌約132點，報17800點；道指期貨跌19點，報29650點。

【07：59】【回購】藥明生物擬回購最多23.4億元股份

【07：45】【新股IPO】零跑汽車9863據報下限48元定價

【07：45】港股ADR收報17696點，跌237點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報44.21元，較港收市價低1.49元或3.3%。騰訊 （00700） ADR折合報273.72元，較港收市價低1.28元或0.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報77.32元，較港收市價低1.08元或1.4%。

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【07：30】美股上周五下挫。儲局連環大幅加息後，環球貨幣大戰再起，英鎊恐慌瀉近3.5%，資金續流入美元，美滙指數升穿113關口，道指失守3萬關。道指最多瀉826點，收市跌486點，報29590點；標指跌64點，報3693點；納指跌198點或1.8%，報10867點。

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責任編輯︰梁浩碩