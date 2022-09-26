【恒大危機】灣仔恒大中心獲接管人重推市場標售 10月底截標

中國恒大(03333)旗下的灣仔恒大中心，本月初突被其中一個債權人接管。地產服務機構第一太平戴維斯表示，獲承接管人（安邁企業諮詢）委託公開招標出售中國恒大中心全幢物業，物業將連同租約出售。截標日期為10月31日。

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恒大中心是灣仔告士打道之上僅有的五幢屬單一業權並具備總部規格的商廈之一，物業擁有27個樓層，政府批則總面積約為345,423平方尺，設有寫字樓大堂、商店、主席樓層，寫字樓層的每層面積介乎12,000至14,000平方呎。物業同時提供55個車位，是灣仔及金鐘核心商業區中提供充足車位的少數商廈之一。物業亦鄰近金鐘、灣仔及會展地鐵站。

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恒大於2015年以125億元向華置(00127) 收購恒大中心，當中一部分作為自用。及後內房危機爆發，恒大因出現資金問題而部署出售物業，當時更曾市傳越秀地產(00123)以105億元洽購，惟及後交易告吹。而被債權人接管前，年中恒大中心亦曾被推出市場放售，估值約90億元，較恒大當年買入價下跌近3成。其中長實(011113)更確認入標。然而及後市場傳出，由於買家出價過低，上輪標售最終未能完成交易。

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