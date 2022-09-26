【MPF】積金局主席劉麥嘉軒：目標將MPF行政費降低55% 建議成員不應單純比較收費 收費較低回報或較為遜色

本港很多打工仔都有手持MPF，不少人也關注其收費。積金局主席劉麥嘉軒周日（25 日）發表網誌，表示持續推動減費是積金局一直以來的首要任務之一，在局方和業界共同努力下，用以客觀衡量強積金收費水平的「基金開支比率」由 2007 年的 2.1%下降至目前的 1.37%，減幅35%。

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劉麥嘉軒表示，強積金收費的組成部分主要包括行政費、投資管理費、保管人費及受託人費，其中行政費佔基金開支比率超過 4 成。針對行政費，積金局現正全力構建的積金易平台，將強積金計劃的行政工作程序標準化、精簡化和自動化，目標是將計劃行政費降低多達 55%。

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至於其他收費，積金局將繼續提升強積金透明度，從而促進市場競爭，帶動收費下調。積金局的網站上提供的「強積金基金平台」於上月開始新增兩項「排行榜」，分別為「最低五年期累積回報的十個基金」和「最高開支比率的十個基金」，連同之前的「最高五年期累積回報十個基金」和「最低開支比率的十個基金」兩個「排行榜」，讓計劃成員更容易比較基金回報及收費，積極管理強積金，為未來退休保障做好準備。

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▲ 圖二：積金局於今年8月在「強積金基金平台」新增兩項資訊（紅框示），分別為「最低五年期累積回報的十個基金」和「最高開支比率的十個基金」



劉麥嘉軒亦建議計劃成員不應單純比較收費，更需要考慮個別基金是否物有所值。如果該基金透過更積極的管理爭取得更好的成果，即使收費較高，其性價比可能比收費較低但回報較為遜色的基金為高。



她指出，投資管理費佔基金開支比率逾三分之一，是繼行政費後第二大開支，強積金受託人有責任向計劃成員披露其強積金計劃投資管治概況，交代他們如何履行相關職責，例如如何委任投資經理、如何監控投資管理費等。

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積金局已要求強積金受託人開始編制強積金計劃年度管治報告，就其計劃是否物有所值作評估，並在管治報告中披露有關結果和跟進情況。受託人最早會於2023年第2季，向積金局提交管治報告及於受託人網站發布，協助計劃成員進一步瞭解他們的基金選擇是否物有所值。

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責任編輯：陳詠妍