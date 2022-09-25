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【日圓匯價】日本政府伙央行據報單日擲1萬億日圓托圓滙　入市干預前獲美國默許？

宏觀解讀 23:21 2022/09/25

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日圓滙價上周大幅波動，美國聯儲局在亞洲時間上周四（22日）凌晨公布連續第三次加息0.75厘，圓滙數小時內不斷轉弱，跌破1美元兌換145日圓心理關口，日本政府終聯同日本銀行當天出手，從外滙市場大量買入日圓、賣出美元作干預，令圓滙從1美元兌145日圓，彈升至140日圓水平。日媒引消息指，當日干預規模有1萬億日圓（約547.3億港元），是時隔24年日本首次啟動干預滙市措施。

綜合日媒報道，日本當局是在美國的理解下作出干預，目標是圓滙跌至約145日圓水平時出手。美國財政部承認，美國對於日本當局的行動沒有作出介入，發言人稱：「對於日本銀行干預外滙市場，說這是為了減少最近日圓的高度波動，我們對該行的行動表示理解。」

報道指，今次外滙干預最重要的是美國的理解，日本財政部本來想不等圓滙跌至145就作出干預，但為了得到美國認可，而花費了很長時間。而日本當局作出干預後，財務大臣鈴木俊一開記招稱不能忽視圓滙「反覆」的過度波動，似乎承認只有在圓滙過度波動反覆持續的情況下，他才能干預。

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編輯：胡學能

 

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外滙 美國財政部 買入 日圓 日本 美國 銀行 美元 日本央行

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