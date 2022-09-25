【外圍一周前瞻】俄羅斯或宣布吞併烏克蘭領土　聚焦美國PCE數據及儲局官員講話

▲ 俄羅斯或將宣布吞併的烏克蘭領土 聚焦美國PCE數據及儲局官員講話

烏克蘭東部頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和紮波羅熱四個州的俄軍佔領區從9月23日至27日開始舉行入俄公投，俄羅斯議會據報將在周四表決吞併相關烏克蘭領土，翌日總統普京亦會發表講話，恐令環球股市震盪兼加添沽壓。除了地緣政治局勢，同時美國周五將會公布被儲局視為通脹指標的8月PCE物價指數。

市場預期8月PCE指數按年升幅回落0.3個百分點至6%，按月由跌0.1%回到增長1%，至於核心PCE，預期8月按年升幅上升0.1個百分點至4.7%，而按月則料上升0.4個百分點至0.5%。

多位儲局官員本周將陸續發表講話，包括主席鮑威爾、「鷹王」聖路易斯聯儲銀行行長布拉德、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、理事鮑曼及紐約聯儲銀行行長威廉斯，以及波士頓聯儲銀行行長羅森格。

對冲基金橋水創始人達利奧（Ray Dalio）表示，打擊通脹伴隨經濟痛楚，並重申現金不是最好的避風港，因為通脹會削弱現金的購買力，現金的實際回報仍是負數，是一項無用的投資，這取決於其與其他投資的比較。

日前美銀在報告中指出，全球債券將創下1949年以來的最糟糕年度表現，投資者信心已跌至2008年金融危機以來的最低水平。該行續指，債券大跌可能導致出現信貸事件，及清算全球最擁擠的交易，包括對美元的押注，推動美元兌其他貨幣創下多年高位。

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編輯：袁諾曦