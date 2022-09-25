【香港旅遊社】縱橫遊上周五落鑊炒起即配股籌1440萬元　配售價0.15元折讓近20%

香港上周五宣布放寬入境防疫措施至「0+3」，意味港人外遊後無須住在隔離酒店，刺激港人飛往外地旅遊意慾，旅遊股上周五隨即落鑊炒起，縱橫遊 （08069） 盤中曾升約25%，收升約13.33%，報0.187元。

縱橫遊股價股價上周五被抽高後，晚上即宣布向第三方配售新股，涉約9600萬股，佔擴大後已發行股本約16.7%，每股配售價為0.150元，較收市折讓約19.8%，集資1440萬元，配售代理為億聲證券。

縱橫遊：配售籌資支付營運開支 加強財務狀況

縱橫遊指出，配售有助公司籌集額外資金以支付營運開支及加強財務狀況的良機，同時擴大公 司的資本及股東基礎，並維持穩健營運資金狀況以減輕集團的流動資金壓力。

縱橫遊售所得款項淨額扣除佣金及其他開支後為1320萬元，當中720萬元將用作採購開支；230萬元將用作員工成本；170萬元將用作一般及行政開支；110萬元將用作租金開支；及90萬元將用作廣告及營銷開支。

縱橫遊大股東袁氏家族持股佔比降至31.6%

縱橫遊大股東仍為袁士強及陳淑薇夫婦與兒子袁振寧，但配股後，其持股佔比將於37.9%降至31.6%。

值得留意是，縱橫遊大股東袁氏家族截至6月底持股量原本高達53.3%，但第3季起已兩度減持手上股份，包括在7月11日以0.38元出售3500萬股，套現1333萬元，以及在9月16日以0.28元出售3920萬元，套現1114萬元。

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記者：李哲毅