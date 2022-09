【英國王室】新書爆職員改綽號串梅根 自組「生還者俱樂部」

英國哈里王子夫人梅根屢次被傳為人難搞,與王室職員關係欠佳。當地即將出版的新書大爆料,指王室職員稱在梅根手下工作有多辛苦,更自組「生還者俱樂部」,甚至幫她起一個綽號「反社會自戀狂」。

《泰晤士報》(Times)記者Valentine Low即將出版新作《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》,並聲稱當中披露眾多為梅根(Meghan Merkle)工作的驚人「內幕」。

Low引述王室職員指出,大家知道梅根的幸福度會成為外界審視王室的標準,但王室錯在以為梅根只想要快樂。職員稱梅根由嫁入王室之初已希望被拒之門外,稱她對受害者角色抱有情意結,並試圖向外界展示王室如何使她失望。

書中消息人士認為,梅根有預謀離開王室,對方始終關心的其中一點是自己如何賺更多錢,覺得被她戲弄。消息人士指王室內部過分文雅及文明,根本應付不了梅根與哈里的衝擊。另有職員批評哈里對員工的態度惡劣,經常發送「恐怖」電郵。

一眾職員聲稱為哈里夫婦工作備受創傷,自己組成一個名為「薩塞克斯生還者俱樂部」(the Sussex Survivors Club),為梅根起綽號「反社會自戀狂」(narcissistic sociopath)。

