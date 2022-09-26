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【英國王室】新書爆職員改綽號串梅根 自組「生還者俱樂部」

環球社會熱點 08:05 2022/09/26

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英國哈里王子夫人梅根屢次被傳為人難搞，與王室職員關係欠佳。當地即將出版的新書大爆料，指王室職員稱在梅根手下工作有多辛苦，更自組「生還者俱樂部」，甚至幫她起一個綽號「反社會自戀狂」。

【英國王室】哈里傳急改自傳 憂祖母逝世影響觀感 【下一頁】

《泰晤士報》（Times）記者Valentine Low即將出版新作《Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown》，並聲稱當中披露眾多為梅根（Meghan Merkle）工作的驚人「內幕」。

Low引述王室職員指出，大家知道梅根的幸福度會成為外界審視王室的標準，但王室錯在以為梅根只想要快樂。職員稱梅根由嫁入王室之初已希望被拒之門外，稱她對受害者角色抱有情意結，並試圖向外界展示王室如何使她失望。

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【英女王國葬】王室發布女王墓碑照 將向公眾開放悼念 【下一頁】

書中消息人士認為，梅根有預謀離開王室，對方始終關心的其中一點是自己如何賺更多錢，覺得被她戲弄。消息人士指王室內部過分文雅及文明，根本應付不了梅根與哈里的衝擊。另有職員批評哈里對員工的態度惡劣，經常發送「恐怖」電郵。

一眾職員聲稱為哈里夫婦工作備受創傷，自己組成一個名為「薩塞克斯生還者俱樂部」（the Sussex Survivors Club），為梅根起綽號「反社會自戀狂」（narcissistic sociopath）。

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責任編輯：吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3

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