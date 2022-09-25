【0+3】富瑞唱好國泰　目標價10.4元潛在升幅17%

▲ 【0+3】富瑞唱好國泰 目標價10.4元

富瑞看好國泰 （00293） ，因為香港放寬強制檢疫措施，導至近期強勁的客運需求，並由於機位緊張而拉高票價，下一個積極的催化劑將是政策從「0+3」轉向「0+0」，即0天強制酒度隔離及0天居家隔離。

維持「買入」評級及目標價10.4元，看好收入強勁直至財年底，國泰上周五收報8.92元，潛在升幅約17%。預計客運量回復至疫情前的45%，不過仍受到人手限制，2019年底時員工有2.7萬人，而2021年底僅1.67萬人。

富瑞指出，這是一直在尋找的催化劑，尤其是即將到來的香港學校假期（10月和聖誕節），這將在短期內帶來利好。鑑於國泰在香港的主導地位，預計國泰將在短期內維持其客運定價能力。相信旅客需求受到出境遊（休閒和商務）和入境商務遊的推動，不過，預計香港短期內不會成為熱門旅遊目的地。

富瑞續指，國泰股價仍未反映，預期2022年國泰高收，但隨著運力的增加，客票價格將下降，而貨運量則回軟，估計2022年將由虧轉盈，不過，預計2023及2024年受貨運收入下降影響。

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記者：譚志偉