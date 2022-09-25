【安倍晉三國葬】日本部署2萬警力戒備 多國政要料出席

日本前首相安倍晉三國葬將於周二（27日）在東京日本武道館舉行，當地警視廳消息人士指，務求安全工作做到滴水不漏，警方於當日部署約2萬名警力，遠超美國總統拜登5月訪日參加四方安全對話時規模。

王室發布英女王墓碑照 將向公眾開放悼念 【下一頁】

安倍國葬預計有超過700名外國代表出席，約50名國家元首級人物，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）及新加坡總理李顯龍等。

東京警視廳消息人士指，安倍國葬活動已部署約2萬警力，包括從全國調派逾2,000名警員，規模遠超拜登（Joe Biden）5月訪日時所部署的1.8萬名警察。

日媒報道稱，警方已在東京主要火車站及多地駐守，上周六（24日）起開始在連接東京市中心及羽田機場的首都高速公路沿線，搜查任何類似爆炸物等可疑物品。

上皇明仁入院 接受右眼白內障手術 【下一頁】

大量民眾預料將在安倍國葬當天，聚集在日本武道館周圍，警方會在周邊區域駐守，留意人群可疑人員。此外，警方打算安排車隊從東京澀谷區，護送安倍靈柩至日本武道館，沿途實施嚴格的安全措施。

警視廳表示，東京警方正仔細研究葬禮安全計劃並徹底檢查。警視廳高級官員稱，當地反對安倍國葬、同情犯人所為的情緒蔓延。警方高度警惕出現暴力行為風險，正搜集可疑社交媒體內容，以及任何提及購買槍支及爆炸物成分有關的信息。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明