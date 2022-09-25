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【投行重組】瑞信全球戰略審查據報旨在加強特許經營能力

股市 18:42 2022/09/25

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【投行重組】瑞信全球戰略審查據報旨在加強特許經營能力

有外電指，投行瑞信集團（Credit Suisse美：CS）冀通過全球戰略審查，長遠冀實現更強大的特許經營權。有外電引述董事長 Axel Lehmann 和行政總裁Ulrich Koerner 上周六（24日）發出的備忘錄指，「當我們啟動戰略審查時，承諾將制定一個具野心的時間表，同時明確表示將對瑞信所有選項進行嚴格而認真的評估。」

瑞信上周五插12.1%，收報4.14美元。

報道引述備忘錄指，近日有關營運審查的報道及市場猜測引發員工和客戶的質疑。備忘錄指：「我們（瑞信）希望建立一條清晰的道路，以長期加強我們的特許經營權，這個過程需要時間和組織許多部門的大量努力。」

兩位消息人士稱，瑞信正在討論各種方案，其中最激烈的做法是大幅退出美國市場，但上周銀行發言人澄清，瑞信沒有退出美國市場。最新備忘錄重申，戰略審查的調查結果將於 10 月 27 日、即發布第三季度業績時公佈。

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編輯：李哲毅

美股 Axel Lehmann

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