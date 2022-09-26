【英鎊危機】期權市場反映英鎊年底見兌美元「1算」機率達60%　憂英國11月前加息1.5厘

▲ 【英鎊危機】期權市場料英鎊年底見兌美元「1算」機率達60% 憂英國11月前加息1.5厘

英國上周公布減稅方案，反令市場憂慮英國政府須大幅舉債支撐，英鎊兌美元匯價跌幅加劇，至香港時間周一早上，英鎊兌美元一度跌穿1.04，創紀錄新低。彭博引述最新期權市場資料，目前市場估算英鎊兌美元年底觸及「一算」的機率增至60%，較周五期權價格所反映的32%機率明顯增加。

彭博的估算是基於英鎊兌美元的3個月利率期權價格所反映的「引伸波幅（implied volatility）」，目前該合約的引伸波幅單日升4.31百分點至20.05%。

另外，交易員預計英國央行11月底前加息1.35厘，甚至達1.5厘，明年8月英國央行利率將達5.75厘，與2007年高位相同。

期權市場出現新恐慌之際，不同金融機構都看淡英鎊匯價。花旗銀行歐洲外匯策略主管Vasileios Gkionakis 預期，未來幾個月英鎊交易區間介乎1.05美元至1.1美元，「1算」風險正增加。

荷蘭銀行（ING）高級利率策略師Antoine Bouvet和英國、中東歐市場全球主管和區域研究主管Chris Turner 則預計，英鎊兌美元年底前見「1算」可能性達17%，較該行早前估算機率高出一倍，並認為市場低估英鎊、美元「同價」的可能性。

道富環球投資管理公司的首席投資策略師 Michael Arone 表示，環球經濟放緩，歐洲受累能源危機及俄烏戰爭，中國經濟則受「清零」及「共同富裕」政策影響，環球各國則利用加息抑制物價，並爭取結束買債。

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記者：宋佩恩