【英國王室】傳英王等哈里自傳出版 再決定兩孫頭銜

英國國王查理斯三世登基後，哈里王子的兩名子女將有權獲得王室頭銜。但有王室記者聲稱，查理斯正等待哈里自傳發表，過後再決定是否讓兩名孫兒承繼頭銜。

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哈里（Prince Harry）去年宣布，將在今年底出版自傳，外界估計內容或十分具「爆炸性」。美國《名利場》（Vanity Fair）王室記者Katie Nicholl聲稱，查理斯三世（Charles III）正等自傳出版。

Nicholl引述消息人士報稱，查理斯會視乎哈里自傳及兩夫婦紀錄片的內容與未來數月表現，決定是否讓阿奇（Archie）及莉莉貝特（Lilibet）獲得殿下（HRH）頭銜。Nicholl指出，查理斯一直表明希望精簡核心王室架構。

根據英女王祖父、前國王喬治五世（King George V）1917年訂立的規則，君主的子女及孫子女自動獲得王室頭銜。但喬治五世同時頒布規則，限制擁有殿下頭銜的王室成員數量，只有君主的子女、王位繼承人的孩子，威爾斯親王（Prince of Wales）長子的長子，可享有殿下等榮譽頭銜。

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早前有報道指出，查理斯三世登基後，官方公布的王室名單內，阿奇及莉莉貝特未有殿下頭銜。有傳查理斯三世雖然同意授予阿奇與莉莉貝特王子及公主頭銜，但拒絕授予他們殿下頭銜。

據悉，哈里夫婦一直與查理斯三世討論此問題，對同樣身為非在職王室成員的比特麗斯公主（Princess Beatrice）及尤金妮公主（Princess Eugenie）仍擁有殿下身份及享有王室保障表示不滿，認為英王做法不公。

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責任編輯：吳漢培

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